Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Зеленский: Я был рад услышать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. Это добавляет оптимизма Фото: president.gov.ua

"Я был рад услышать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. Это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы мира, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Уже начинаем работать над глобальным саммитом мира, который сделает формулу мира реальностью", – сказал Зеленский.

Как поясняется в пресс-релизе Офиса президента, в разговоре с Байденом Зеленский наметил видение Украины относительно дальнейшей работы в реализации формулы мира и выступил с инициативой созыва глобального саммита мира.

Также Зеленский скоординировал с США позиции накануне саммита G7, который пройдет уже сегодня, 12 декабря.

"Украина будет участвовать… Это будет важный саммит, будут новости", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил Байдена за помощь, рассказал о последствиях российского ракетного террора, которым уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины, и заявил, что нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры.

Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины, "приветствовал заявленную Зеленским готовность к справедливому миру" и подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.