Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

"Я был рад услышать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. Это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы мира, тем крепче будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе. Уже начинаем работать над глобальным саммитом мира, который сделает формулу мира реальностью", – сказал Зеленский.
Как поясняется в пресс-релизе Офиса президента, в разговоре с Байденом Зеленский наметил видение Украины относительно дальнейшей работы в реализации формулы мира и выступил с инициативой созыва глобального саммита мира.
Также Зеленский скоординировал с США позиции накануне саммита G7, который пройдет уже сегодня, 12 декабря.
"Украина будет участвовать… Это будет важный саммит, будут новости", – сказал он.
Зеленский также поблагодарил Байдена за помощь, рассказал о последствиях российского ракетного террора, которым уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины, и заявил, что нужно сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры.
Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины, "приветствовал заявленную Зеленским готовность к справедливому миру" и подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине оборонную, экономическую и гуманитарную помощь.
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.