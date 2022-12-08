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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В странах НАТО тема принятия Украины в Альянс табу – Politico

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Украина подала заявку в НАТО 30 сентября
Украина подала заявку в НАТО 30 сентября
Фото: depositphotos.com

Тема членства Украины в НАТО закрыта для обсуждения в странах Европейского союза. Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 6 декабря.

Как отметило Politico, это настолько "взрывоопасный вопрос", что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о нем. 

Отвечая на вопросы журналистов, политики дают заученные, краткие и механические ответы, сказано в материале. 

Politico объяснило, НАТО расколот по поводу того, как и когда Украина должна присоединиться к Альянсу. Некоторые страны не хотят больше провоцировать Кремль, зная о "сверхчувствительности" президента РФ Владимира Путина к расширению НАТО на восток, говорится в материале. Кроме того, членство в НАТО требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения. Несмотря на то, что члены Альянса поставляют Украине много военной техники, перспектива вступления в блок остается "третьим рельсом международной политики". 

После того как Киев публично призвал Альянс быстро принять Украину, в кулуарах украинские чиновники столкнулись с раздражением со стороны своих западных коллег, отметило издание. 

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла 21 ноября, что Украина рассчитывает на рассмотрение своей заявки о вступлении в НАТО на следующем саммите Альянса. Он состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе (Литва).

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Литва, Брюссель, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит, Европа, вступ, перспективы, членство, Ольга Стефанишина
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