В странах НАТО тема принятия Украины в Альянс табу – Politico

Как отметило Politico, это настолько "взрывоопасный вопрос", что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о нем.

Отвечая на вопросы журналистов, политики дают заученные, краткие и механические ответы, сказано в материале.

Politico объяснило, НАТО расколот по поводу того, как и когда Украина должна присоединиться к Альянсу. Некоторые страны не хотят больше провоцировать Кремль, зная о "сверхчувствительности" президента РФ Владимира Путина к расширению НАТО на восток, говорится в материале. Кроме того, членство в НАТО требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения. Несмотря на то, что члены Альянса поставляют Украине много военной техники, перспектива вступления в блок остается "третьим рельсом международной политики".

После того как Киев публично призвал Альянс быстро принять Украину, в кулуарах украинские чиновники столкнулись с раздражением со стороны своих западных коллег, отметило издание.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла 21 ноября, что Украина рассчитывает на рассмотрение своей заявки о вступлении в НАТО на следующем саммите Альянса. Он состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе (Литва).