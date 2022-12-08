В странах НАТО тема принятия Украины в Альянс табу – Politico

Как отметило Politico, это настолько "взрывоопасный вопрос", что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о нем.
Отвечая на вопросы журналистов, политики дают заученные, краткие и механические ответы, сказано в материале.
Politico объяснило, НАТО расколот по поводу того, как и когда Украина должна присоединиться к Альянсу. Некоторые страны не хотят больше провоцировать Кремль, зная о "сверхчувствительности" президента РФ Владимира Путина к расширению НАТО на восток, говорится в материале. Кроме того, членство в НАТО требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения. Несмотря на то, что члены Альянса поставляют Украине много военной техники, перспектива вступления в блок остается "третьим рельсом международной политики".
После того как Киев публично призвал Альянс быстро принять Украину, в кулуарах украинские чиновники столкнулись с раздражением со стороны своих западных коллег, отметило издание.
В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла 21 ноября, что Украина рассчитывает на рассмотрение своей заявки о вступлении в НАТО на следующем саммите Альянса. Он состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе (Литва).
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.