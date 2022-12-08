"Единственный способ обеспечить мир после войны – предоставить Украине членство в НАТО". Спикеры парламентов Литвы, Украины и Сената Польши подписали совместную декларацию

Гродский, Чмилите-Нильсен и Стефанчук подписали совместную декларацию по результатам XII сессии Межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины Фото: lrs.lt

Ее текст опубликован на сайте Сейма Литвы.

"В подписанном… документе задекларировано, что "Люблинский треугольник" является важной частью европейского и регионального сотрудничества, – написал в Facebook Стефанчук. – В частности, отметили, что победа Украины в войне, развязанной Россией, имеет жизненное значение для Украины и Европы в целом".

Среди прочего, главы трех парламентов призвали мировое сообщество "сохранить и усилить санкционное давление на РФ для дальнейшего существенного подрыва способности государства-агрессора продолжать войну против Украины", а также "продолжать оказывать [Украине] политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и иную помощь до победы над агрессором", говорится в тексте декларации.

Стефанчук, Чмилите-Нильсен и Гродский также подчеркнули важность создания спецтрибунала для расследования преступлений российской агрессии и обеспечить ответственность РФ за действия против Украины и ее мирного населения.

Кроме того, политики отметили важность разработки и внедрения механизма компенсации всех убытков, причиненных Россией Украине.

Главы парламентов Украины, Литвы и Сената Польши подтвердили готовность "продолжать совместную работу для полного и безоговорочного вывода Россией всех своих Вооруженных сил со всей территории Украины и восстановить суверенитет и целостность территории Украины у ее международно признанных границах".

"Единственный способ обеспечить мир, долгосрочную стабильность и безопасность после войны в Украине и странах-членах НАТО – предоставить Украине членство в НАТО", – указывается в тексте совместной декларации.