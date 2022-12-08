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"Единственный способ обеспечить мир после войны – предоставить Украине членство в НАТО". Спикеры парламентов Литвы, Украины и Сената Польши подписали совместную декларацию

Гродский, Чмилите-Нильсен и Стефанчук подписали совместную декларацию по результатам XII сессии Межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины
Гродский, Чмилите-Нильсен и Стефанчук подписали совместную декларацию по результатам XII сессии Межпарламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины
Фото: lrs.lt

Главы парламентов Украины, Литвы и Сената Польши – Руслан Стефанчук, Виктория Чмилите-Нильсен и Томаш Гродский – по результатам XII сессии Межпарламентской ассамблеи трех стран 7 декабря в Вильнюсе подписали итоговую декларацию.

Ее текст опубликован на сайте Сейма Литвы.

"В подписанном… документе задекларировано, что "Люблинский треугольник" является важной частью европейского и регионального сотрудничества, – написал в Facebook Стефанчук. – В частности, отметили, что победа Украины в войне, развязанной Россией, имеет жизненное значение для Украины и Европы в целом".

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02ineoNfwhh7u1DfpjRP5oSvx4n2YtieyeXQEoXWR4NZ9nQPtTGcniBmAtibjUPT5wl

Среди прочего, главы трех парламентов призвали мировое сообщество "сохранить и усилить санкционное давление на РФ для дальнейшего существенного подрыва способности государства-агрессора продолжать войну против Украины", а также "продолжать оказывать [Украине] политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и иную помощь до победы над агрессором", говорится в тексте декларации.

Стефанчук, Чмилите-Нильсен и Гродский также подчеркнули важность создания спецтрибунала для расследования преступлений российской агрессии и обеспечить ответственность РФ за действия против Украины и ее мирного населения.

Кроме того, политики отметили важность разработки и внедрения механизма компенсации всех убытков, причиненных Россией Украине.

Главы парламентов Украины, Литвы и Сената Польши подтвердили готовность "продолжать совместную работу для полного и безоговорочного вывода Россией всех своих Вооруженных сил со всей территории Украины и восстановить суверенитет и целостность территории Украины у ее международно признанных границах".

"Единственный способ обеспечить мир, долгосрочную стабильность и безопасность после войны в Украине и странах-членах НАТО – предоставить Украине членство в НАТО", – указывается в тексте совместной декларации.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Все 30 стран НАТО подтверждают, что Украина будет членом Альянса, заявила 1 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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