Зеленский: Уверен, что трибунал для России будет. Повсюду укрепляем нашу позицию

Об этом 2 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Всю эту неделю работали на разных уровнях в европейских столицах для того, чтобы получить критическую массу поддержки для запуска специального трибунала – трибунала по поводу российской агрессии, – сказал президент. – Лондон, Париж, Берлин, Варшава и другие столицы... Повсюду укрепляем нашу позицию, аккумулируем поддержку партнеров. Уверен, что трибунал будет, справедливость будет".

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Там отметили, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для РФ, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.

Российский МИД "возмутился" из-за заявления МИД Франции.