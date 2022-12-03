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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Уверен, что трибунал для России будет. Повсюду укрепляем нашу позицию

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Украина аккумулирует поддержку партнеров для создания спецтрибунала для России, отметил Зеленский
Украина аккумулирует поддержку партнеров для создания спецтрибунала для России, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в стране.

Об этом 2 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Всю эту неделю работали на разных уровнях в европейских столицах для того, чтобы получить критическую массу поддержки для запуска специального трибунала – трибунала по поводу российской агрессии, – сказал президент. – Лондон, Париж, Берлин, Варшава и другие столицы... Повсюду укрепляем нашу позицию, аккумулируем поддержку партнеров. Уверен, что трибунал будет, справедливость будет".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/2051240318403569/

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Там отметили, что в ответ на предложение о создании спецтрибунала для РФ, которое озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Франция уже начала работу с европейскими и украинскими партнерами.

Российский МИД "возмутился" из-за заявления МИД Франции.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров, среди них – о статусе подсудимых. "Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание", – сказано в предложениях Украины.

Зеленский сообщил, что послам 30 государств 26 сентября презентовали проект по созданию международного трибунала для наказания РФ за преступления против Украины.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Теги: Россия, Украина, Лондон, Берлин, агрессия, Париж, Варшава, расследование, Владимир Зеленский, преступление, война России против Украины, трибунал, президент, запуск, обращение
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