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Украине могут выделить более $3 млрд из фонда НАТО – СМИ

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Украина может получить дополнительное финансирование из фонда НАТО, созданного для Афганистана
Украина может получить дополнительное финансирование из фонда НАТО, созданного для Афганистана
Фото: depositphotos.com

Страны НАТО рассматривают возможность использования оставшихся средств из денежного банка, ранее использовавшегося для поддержки афганских сил безопасности, для оказания поддержки Украине в ближайшие недели. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

Средства, известные как Целевой фонд Афганской национальной армии, использовались для оснащения и обучения афганских войск.

Киев обратился к странам НАТО с просьбой рассмотреть вопрос о перераспределении части из $3,4 млрд на поддержку усилий Украины по борьбе с Россией, заявили два западных чиновника. 

Представители НАТО обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре, по словам одного из западных официальных лиц. Фонд был заморожен, и Альянс работал над созданием механизма для передачи денег обратно отдельным странам или их перемещения в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги.

Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины. Например, Нидерланды, которые внесли в фонд $134 млн, готовы перечислить часть средств Украине.

США не являются участниками Целевого фонда Афганской национальной армии. Но высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена призвали своих европейских союзников продолжать помогать финансировать операции Украины.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета странам-донорам уже начался, но напрямую не ответил на вопросы об использовании афганских средств Альянсом для поддержки Украины. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн

25 октября  Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи по оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, Украина, НАТО, Джо Байден, экономика, помощь, деньги, финансовая помощь, финансы
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