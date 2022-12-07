Украине могут выделить более $3 млрд из фонда НАТО – СМИ

Украина может получить дополнительное финансирование из фонда НАТО, созданного для Афганистана Фото: depositphotos.com

Средства, известные как Целевой фонд Афганской национальной армии, использовались для оснащения и обучения афганских войск.

Киев обратился к странам НАТО с просьбой рассмотреть вопрос о перераспределении части из $3,4 млрд на поддержку усилий Украины по борьбе с Россией, заявили два западных чиновника.

Представители НАТО обсуждали возможность использования афганских средств для Украины более месяца, в том числе во время встречи в Брюсселе в октябре, по словам одного из западных официальных лиц. Фонд был заморожен, и Альянс работал над созданием механизма для передачи денег обратно отдельным странам или их перемещения в другое место, но каждая страна-донор сама решает, как использовать деньги.

Некоторые страны НАТО рассматривают возможность использования части или всех этих средств для Украины. Например, Нидерланды, которые внесли в фонд $134 млн, готовы перечислить часть средств Украине.

США не являются участниками Целевого фонда Афганской национальной армии. Но высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена призвали своих европейских союзников продолжать помогать финансировать операции Украины.

Пресс-секретарь НАТО Даниэле Риджио заявил, что процесс возврата денег со счета странам-донорам уже начался, но напрямую не ответил на вопросы об использовании афганских средств Альянсом для поддержки Украины.