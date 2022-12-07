Конгресс США согласовал выделение Украине еще $800 млн

Принятый Конгрессом проект предусматривает отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины Фото: depositphotos.com

Компромиссная версия законопроекта является результатом месяцев переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей, отмечает агентство.

Общий законопроект предполагает выделение на оборону на $45 млрд больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе пытались преодолеть последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности.

Законопроект предусматривает выделение $2,7 млрд на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.

Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 год будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы Байден подписал закон.

Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, уточняет Reuters. Он только создает программу, а уже Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.

Лидеры Конгресса еще не согласовали законопроект об ассигнованиях на следующий год.