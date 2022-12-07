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Конгресс США согласовал выделение Украине еще $800 млн

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Принятый Конгрессом проект предусматривает отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины
Принятый Конгрессом проект предусматривает отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины
Фото: depositphotos.com

Конгресс США согласовал предоставление Украине не менее $800 млн дополнительной помощи в области безопасности в следующем году. Об этом 6 декабря написало агентство Reuters со ссылкой на обнародованный законопроект о национальной обороне США на 2023 финансовый год.

Компромиссная версия законопроекта является результатом месяцев переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей, отмечает агентство.

Общий законопроект предполагает выделение на оборону на $45 млрд больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе пытались преодолеть последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности.

Законопроект предусматривает выделение $2,7 млрд на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.

Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 год будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы Байден подписал закон.

Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, уточняет Reuters. Он только создает программу, а уже Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.

Лидеры Конгресса еще не согласовали законопроект об ассигнованиях на следующий год.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Белый дом, боеприпасы, финансовая помощь, финансы
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