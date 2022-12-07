Конгресс США согласовал выделение Украине еще $800 млн

Компромиссная версия законопроекта является результатом месяцев переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей, отмечает агентство.
Общий законопроект предполагает выделение на оборону на $45 млрд больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе пытались преодолеть последствия глобальной инфляции и предоставить Украине дополнительную помощь в безопасности.
Законопроект предусматривает выделение $2,7 млрд на увеличение мощностей производства боеприпасов, а также временный отказ от некоторых ограничений на контракты на боеприпасы для поддержки Украины.
Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 год будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы Байден подписал закон.
Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, уточняет Reuters. Он только создает программу, а уже Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.
Лидеры Конгресса еще не согласовали законопроект об ассигнованиях на следующий год.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.