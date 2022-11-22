В госбюджет Украины поступили $60 млн кредитных средств от Всемирного банка – Минфин

Из этих средств $50 млн предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные $10 млн – как гарантии от Латвии.
Как пояснили в ведомстве, эти ссуды предоставлены в рамках Соглашения о предоставлении Украине финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Деньги направят на зарплаты чиновникам госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровнях.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. После этого Украина получила еще €4,5 млрд от Евросоюза и $1,5 млрд от США из целевого фонда Всемирного банка.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".