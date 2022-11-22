В госбюджет Украины поступили $60 млн кредитных средств от Всемирного банка – Минфин

Из этих средств $50 млн предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития, остальные $10 млн – как гарантии от Латвии.

Как пояснили в ведомстве, эти ссуды предоставлены в рамках Соглашения о предоставлении Украине финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Деньги направят на зарплаты чиновникам госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и на региональном уровнях.