Украина получила грант $1,5 млрд от США через Всемирный банк – Минфин

Средства предоставлены через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", отметили в министерстве.
Привлеченные гранты многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и другие цели, говорится в сообщении.
Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта на $4,5 млрд 24 ноября.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн.
25 октября Reuters сообщил, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи Украине в оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.