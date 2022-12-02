Украина получила грант $1,5 млрд от США через Всемирный банк – Минфин

Средства предоставлены через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", отметили в министерстве.

Привлеченные гранты многих доноров будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и другие цели, говорится в сообщении.

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта на $4,5 млрд 24 ноября.