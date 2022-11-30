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Зеленский предложил Маску "увидеть своими глазами", что сделала в Украине Россия, чтобы рассказать, "как закончить войну"

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В начале октября Маск сформулировал гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине
В начале октября Маск сформулировал гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска посетить Украину.

Зеленский сказал об этом 30 ноября, участвуя по видеосвязи в саммите DealBook, пишет The New York Times.

В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине, и предложил пользователям проголосовать "за" или "против". Его формула мира предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, что Крым – Россия, а у Украины – внеблоковый статус.

Предложения предпринимателя по поводу войны РФ против Украины раскритиковали известные люди со всего мира. Зеленский также отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию".

Зеленский, обращаясь к Маску, сказал, что если он хочет "понять, что сделала Россия", нужно приехать в Украину и "увидеть это своими глазами".

После этого, продолжил президент, "вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить".

Как отмечает The New York Times, во время интервью видеосвязь оборвалась, а когда возобновилась, журналист американского издания пошутил, что ее мог каким-то образом прервать Маск.

Зеленский в ответ подчеркнул, что "самое главное – что мистер Маск услышит".

Контекст:

Маск и ранее говорил на тему войны, которую 24 февраля против Украины начала Россия. Так, он неоднократно высказывал поддержку Украине, а в марте в Twitter вызвал президента РФ Владимира Путина на бой за Украину.

Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, Илон Маск, президент, The New York Times, визит, интервью, предприниматель, миллиардер, бизнесмен
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