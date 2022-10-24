Маск назвал Каспарова идиотом, за то что тот раскритиковал его мирный план урегулирования конфликта в Украине

Каспаров раскритиковал Маска за его "план о регулировании ситуации в Украине", назвав это "моральным идиотизмом" Фото: EPA

Фрагмент интервью телеканал опубликовал в Twitter.

"Стоимость огромна, но Украина платит эту цену. Так почему же люди сидят в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и говорят Украине, как вести свои дела", – сказал Каспаров.

Шахматист добавил, что такие заявления Маска – "моральный идиотизм и геополитическая слепота".

В комментариях под видео Маск ответил, что Каспаров хорошо умеет только играть в шахматы.

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", – написал Маск.

While it’s true that Kasparov is almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022