Маск назвал Каспарова идиотом, за то что тот раскритиковал его мирный план урегулирования конфликта в Украине

Фрагмент интервью телеканал опубликовал в Twitter.
"Стоимость огромна, но Украина платит эту цену. Так почему же люди сидят в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и говорят Украине, как вести свои дела", – сказал Каспаров.
Шахматист добавил, что такие заявления Маска – "моральный идиотизм и геополитическая слепота".
В комментариях под видео Маск ответил, что Каспаров хорошо умеет только играть в шахматы.
"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", – написал Маск.
While it’s true that Kasparov is almost as good at playing chess as my iPhone, he is otherwise an idiot— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2022
В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине, и предложил пользователям проголосовать "за" или "против". Его формула мира предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Крым – Россия, а в Украины – внеблоковый статус.
Это не первое высказывание Маска на тему развязанной Россией войны в Украине. Ранее он неоднократно высказывал поддержку Украине в войне против РФ, а в марте в Twitter вызвал Путина на бой за Украину.