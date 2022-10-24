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Маск назвал Каспарова идиотом, за то что тот раскритиковал его мирный план урегулирования конфликта в Украине

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Каспаров раскритиковал Маска за его "план о регулировании ситуации в Украине", назвав это "моральным идиотизмом"
Каспаров раскритиковал Маска за его "план о регулировании ситуации в Украине", назвав это "моральным идиотизмом"
Фото: EPA

Российский шахматист и политик Гарри Каспаров в интервью в утреннем шоу телеканала CNBC 24 октября заявил, что американский предприниматель Илон Маск пропускал уроки по истории, если он предложил ей мирно закончить конфликт из Россией.

Фрагмент интервью телеканал опубликовал в Twitter. 

"Стоимость огромна, но Украина платит эту цену. Так почему же люди сидят в комфорте своих особняков в Силиконовой долине и говорят Украине, как вести свои дела", – сказал Каспаров.

Шахматист добавил, что такие заявления Маска – "моральный идиотизм и геополитическая слепота".

В комментариях под видео Маск ответил, что Каспаров хорошо умеет только играть в шахматы. 

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", – написал Маск.

Контекст:

В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине, и предложил пользователям проголосовать "за" или "против". Его формула мира предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Крым – Россия, а в Украины – внеблоковый статус.

Это не первое высказывание Маска на тему развязанной Россией войны в Украине. Ранее он неоднократно высказывал поддержку Украине в войне против РФ, а в марте в Twitter вызвал Путина на бой за Украину

Теги: Гарри Каспаров, внеблоковый статус, политика, российская агрессия, война России против Украины, конфликт, Илон Маск
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