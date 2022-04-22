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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: Украина спасает мир от коричневой чумы, от фашизма XXI века. Это победа будет иметь историческое значение

 
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Каспаров: Мы проживаем совершенно уникальный период
Каспаров: Мы проживаем совершенно уникальный период
Фото: EPA

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров убежден, что Украина одержит победу в войне против России, поскольку сражается за будущее человечества. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я верю в будущее человечества. И это будущее сегодня решается в Украине. Это не "вообще Украина победит". Украина победит и буквально, и фигурально. Это будет не только победа, которая приведет к разгрому оккупационной армии, не только победа, которая освободит Украину всю – от Луганска до Севастополя, – это на самом деле победа сил свободы против тирании", – сказал Каспаров.

Он считает, что радоваться этой победе будут во многих регионах мира. 

"Это победа, которая отзовется везде: в Гонконге, в Тибете, в Синьцзяне, в Иране, в Венесуэле – по всему миру. Это поражение квинтэссенции зла сегодняшнего, которую представляет [президент РФ Владимир] Путин. И в итоге поражение отзовется и в Москве. То есть сегодня Украина спасает мир – опять же, возвращаясь к Советскому Союзу – от коричневой чумы. От чумы фашизма XXI века. И эта победа поэтому будет иметь историческое значение", – убежден политик. 

По мнению Каспарова, текущие события "обозначат изменения вектора развития человечества". 

"Можете не сомневаться, что в учебниках истории это будет тот поворотный пункт, по которому будут учиться наши дети, внуки, который обозначит изменение вектора развития человечества. Вы знаете, мы сейчас смотрим на эти события, и меня не покидает мысль, что  жизнь опрокидывает [даже] самые сюрреалистические ожидания... Вот на секунду представьте себе: 10 лет назад приходит человек с рукописью и говорит: "У меня тут есть роман такой... Начнется война в Восточной Европе". – "Уже не интересно". – "И еврей – президент Украины – попросит немецкие танки для отражения русской агрессии". Все, тема закрыта! Человеку, видимо, вызывают скорую помощь сразу. Совершенно невероятно! Жизнь всегда оказывается гораздо сложнее и многограннее", – сказал Каспаров. 

Он убежден, что в будущем о сегодняшних событиях будут снимать фильмы. 

"Я говорил в своей речи на [конференции] TED в Ванкувере, что в книгах, скажем, как "Властелин колец", есть идея абсолютного зла, но нет абсолютного добра. Его не бывает. Ну все формы добра конфликтуют друг с другом. Но наступает день, когда нужно объединяться всем. Вот сейчас в Украине произошло вот это объединение на самом деле. Потому что появилось абсолютное зло. Вот не случайно называли Мордором Советский Союз и Россию. Сейчас мы увидели это абсолютное зло и объединение тех, кто зачастую находится в весьма, скажем, непростых отношениях", – отметил Каспаров.

Политик считает, что человечество сейчас проживает "какой-то совершенно уникальный период изменения всей системы координат в мире". 

"Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Читайте полный текст интервью Каспарова Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня идет 58-й день полномасштабной войны России против Украины. В последние недели Россия занималась перегруппировкой войск и концентрировала их на востоке Украины.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ начинает большую битву за Донбасс, цель которой – захватить Донецкую и Луганскую области Украины в их административных границах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не собирается отдавать свои территории. Он считает, что битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. "Это не значит, что если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней", – сказал глава государства

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Гарри Каспаров, российская агрессия, война России против Украины
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