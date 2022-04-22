Каспаров: Украина спасает мир от коричневой чумы, от фашизма XXI века. Это победа будет иметь историческое значение

"Я верю в будущее человечества. И это будущее сегодня решается в Украине. Это не "вообще Украина победит". Украина победит и буквально, и фигурально. Это будет не только победа, которая приведет к разгрому оккупационной армии, не только победа, которая освободит Украину всю – от Луганска до Севастополя, – это на самом деле победа сил свободы против тирании", – сказал Каспаров.

Он считает, что радоваться этой победе будут во многих регионах мира.

"Это победа, которая отзовется везде: в Гонконге, в Тибете, в Синьцзяне, в Иране, в Венесуэле – по всему миру. Это поражение квинтэссенции зла сегодняшнего, которую представляет [президент РФ Владимир] Путин. И в итоге поражение отзовется и в Москве. То есть сегодня Украина спасает мир – опять же, возвращаясь к Советскому Союзу – от коричневой чумы. От чумы фашизма XXI века. И эта победа поэтому будет иметь историческое значение", – убежден политик.

По мнению Каспарова, текущие события "обозначат изменения вектора развития человечества".

"Можете не сомневаться, что в учебниках истории это будет тот поворотный пункт, по которому будут учиться наши дети, внуки, который обозначит изменение вектора развития человечества. Вы знаете, мы сейчас смотрим на эти события, и меня не покидает мысль, что жизнь опрокидывает [даже] самые сюрреалистические ожидания... Вот на секунду представьте себе: 10 лет назад приходит человек с рукописью и говорит: "У меня тут есть роман такой... Начнется война в Восточной Европе". – "Уже не интересно". – "И еврей – президент Украины – попросит немецкие танки для отражения русской агрессии". Все, тема закрыта! Человеку, видимо, вызывают скорую помощь сразу. Совершенно невероятно! Жизнь всегда оказывается гораздо сложнее и многограннее", – сказал Каспаров.

Он убежден, что в будущем о сегодняшних событиях будут снимать фильмы.

"Я говорил в своей речи на [конференции] TED в Ванкувере, что в книгах, скажем, как "Властелин колец", есть идея абсолютного зла, но нет абсолютного добра. Его не бывает. Ну все формы добра конфликтуют друг с другом. Но наступает день, когда нужно объединяться всем. Вот сейчас в Украине произошло вот это объединение на самом деле. Потому что появилось абсолютное зло. Вот не случайно называли Мордором Советский Союз и Россию. Сейчас мы увидели это абсолютное зло и объединение тех, кто зачастую находится в весьма, скажем, непростых отношениях", – отметил Каспаров.

Политик считает, что человечество сейчас проживает "какой-то совершенно уникальный период изменения всей системы координат в мире".

"Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Читайте полный текст интервью Каспарова Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube