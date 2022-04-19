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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров сказал, когда начнется обратный отсчет времени для путинского режима

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Каспаров: Для тех, кто находится вокруг Путина (на фото), понятно: да, может быть, он удержится сейчас, но будущего у него нет
Каспаров: Для тех, кто находится вокруг Путина (на фото), понятно: да, может быть, он удержится сейчас, но будущего у него нет
Фото: ЕРА

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, когда, по его мнению, начнется обратный отсчет времени для режима президента РФ Владимира Путина в войне против Украины.

"Мне кажется, мы перешли Рубикон сейчас. То, что [президент США Джо] Байден сказал сначала про криминальный режим, а потом про геноцид, даже при всех как бы оговорках его администрации означает, что никакой нормализации с Россией при Путине не будет. И это означает, что Европа начинает перестраивать все, в том числе и газовые потоки. И для тех, кто находится вокруг Путина, понятно: да, может быть, он удержится сейчас, но будущего у него нет", – подчеркнул Каспаров.

По его словам, сейчас в мире закладываются основы новых взаимоотношений.

"И для меня, например, это представляется исключительно важным: не то, как скоро они объявят об эмбарго на российский газ. Я повторяю: сделать это довольно сложно. А когда наконец будет четко зафиксировано – надо услышать, этот момент будет абсолютно поворотный в истории: "Наша цель в этой войне – победа Украины, восстановление ее территориальной целостности. И санкции не будут сняты, пока Россия не уйдет из Украины полностью и не выплатит всех репараций за преступления, и военные преступники, которые совершили преступления, не будут преданы суду". Вот когда это будет сказано, начинается обратный отсчет времени для путинского режима. Для Путина лично и для его окружения", – отметил Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – в частности, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Гарри Каспаров, эмбарго, война России против Украины, выплаты
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