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Байден после разговора с Зеленским: США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению ПВО Украины

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Байден подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь
Байден подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь
Фото: EPA

Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей Соединенных Штатов. Его заявление после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 декабря опубликовали на сайте Белого дома.

"Президент Джозеф Байден – младший сегодня говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку США обороны Украины, поскольку Россия продолжает свои нападения на критически важную инфраструктуру Украины. Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины", – говорится в сообщении.

В этом контексте Байден напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотникам. Байден также обратил внимание на выделение $53 млн "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины", о котором было объявлено 29 ноября.

"Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским готовность к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, возлагая на Россию ответственность за ее военные преступления и злодеяния и издержки за ее агрессию", – добавили в Белом доме.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили $20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года. Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Теги: США, Джо Байден, ПВО, военная помощь, Белый дом, помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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