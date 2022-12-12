Байден после разговора с Зеленским: США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению ПВО Украины

"Президент Джозеф Байден – младший сегодня говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть постоянную поддержку США обороны Украины, поскольку Россия продолжает свои нападения на критически важную инфраструктуру Украины. Президент Байден подчеркнул, что США уделяют первоочередное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины", – говорится в сообщении.

В этом контексте Байден напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотникам. Байден также обратил внимание на выделение $53 млн "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины", о котором было объявлено 29 ноября.

"Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским готовность к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН. Он подтвердил обязательство США продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь, возлагая на Россию ответственность за ее военные преступления и злодеяния и издержки за ее агрессию", – добавили в Белом доме.