Пентагон молчаливо одобряет дальние удары Украины по целям в РФ – The Times

В минобороны США заявили, что не могут указывать Киеву, как использовать оружие Фото: depositphotos.com

Фрагменты материала приводит ресурс gagadget.

В статье The Times ссылается на источник в министерстве обороны США. Источник отметил, что с тех пор, как в октябре начались ракетные обстрелы со стороны РФ, Пентагон пересмотрел свою оценку угрозы войны в Украине. Ранее в Пентагоне считали, что атаки Украины приведут к эскалации конфликта: например, что Россия применит ядерное оружие или нанесет ответный удар по странам НАТО.

В Пентагоне отметили, что "расчеты войны" изменились в результате страданий, которым украинцы подвергаются от рук россиян.



Кроме того, в минобороны США заявили, что не могут указывать Киеву, как использовать оружие. В то же время Пентагон настаивает на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции. По словам собеседника The Times, Украина выполняет эти условия.

В германском правительстве также заявляли: военные объекты в России – легитимные цели для Вооруженных сил Украины. В частности, представитель правительства ФРН Кристин Гоффман отметила, что Украина защищает свою территориальную целостность и ударами по военным объектам РФ она предотвращает возможные удары по своей территории.

Генерал армии Австралии в отставке Мик Райан в своей колонке тоже писал, что "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".