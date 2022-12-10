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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон молчаливо одобряет дальние удары Украины по целям в РФ – The Times

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В минобороны США заявили, что не могут указывать Киеву, как использовать оружие
В минобороны США заявили, что не могут указывать Киеву, как использовать оружие
Фото: depositphotos.com

Пентагон молчаливо поддержал дальнобойные удары Украины по целям на территории России. Об этом говорится в материале The Times, опубликованном 9 декабря. Статья доступна по платной подписке.

Фрагменты материала приводит ресурс gagadget

В статье The Times ссылается на источник в министерстве обороны США. Источник отметил, что с тех пор, как в октябре начались ракетные обстрелы со стороны РФ, Пентагон пересмотрел свою оценку угрозы войны в Украине. Ранее в Пентагоне считали, что атаки Украины приведут к эскалации конфликта: например, что Россия применит ядерное оружие или нанесет ответный удар по странам НАТО. 

В Пентагоне отметили, что "расчеты войны" изменились в результате страданий, которым украинцы подвергаются от рук россиян.

Кроме того,  в минобороны США заявили, что не могут указывать Киеву, как использовать оружие. В то же время Пентагон настаивает на том, чтобы украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции. По словам собеседника The Times, Украина выполняет эти условия.

В германском правительстве также заявляли: военные объекты в России – легитимные цели для Вооруженных сил Украины. В частности, представитель правительства ФРН Кристин Гоффман отметила, что Украина защищает свою территориальную целостность и ударами по военным объектам РФ она предотвращает возможные удары по своей территории.

Генерал армии Австралии в отставке Мик Райан в своей колонке тоже писал, что "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.

6 декабря произошли взрывы на аэродромах в Курске и Брянске. 

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, оружие, Пентагон, военные, аэродром, угрозы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты
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