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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал армии Австралии в отставке об ударах БПЛА по аэродромам РФ: Законная цель. Но это не означает, что Украина собирается напасть на Москву

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Российские СМИ сообщали, что в Энгельсе 5 декабря на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего были повреждены два стратегических бомбардировщика
Российские СМИ сообщали, что в Энгельсе 5 декабря на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего были повреждены два стратегических бомбардировщика
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Украина теперь явно имеет возможность осуществлять наведение на очень большие расстояния. Такой вывод после атаки беспилотников на аэродромы в России сделал в колонке генерал армии Австралии в отставке Мик Райан.

Он отметил, что авиабаза Энгельс в Саратовской области находится в 700 км от Украины, а база Дягилево в Рязани – примерно в 600 км.

"Для сравнения: Москва находится примерно в 640 км от украинского города Харьков. Это вовсе не означает, что Украина собирается напасть на Москву. Но это вызовет несколько бессонных ночей в столице", – написал Райан.

По его словам, Украина "принимает более активные меры по сокращению и предотвращению российских ракетных ударов по своей гражданской инфраструктуре".

"Это логичный следующий шаг. Недавние удары российских беспилотников, носившие более систематический характер, и использование большого количества БПЛА и ракет привели к гибели и разрушениям, а также к массовым отключениям электроэнергии по всей Украине, – отметил Райан. – Таким образом, это не только военный удар, но и политическая необходимость".

По мнению генерала, "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".

"Удары по российским авиабазам – это способ Украины заявить, что у россиян нет асимметричного преимущества с их ракетами дальнего радиуса действия... Здесь следует сказать, что российская авиабаза является законной целью войны для украинцев. База самолетов и экипажей ведет боевые действия против Украины и ее народа", – подчеркнул Райан.

Кроме того, был разрушен миф о "хваленной" российской ПВО, добавил он. Также это был психологический удар по России – нападение на военные объекты в глубине РФ вызовет ужас у населения, которое считало, что оно в значительной степени изолировано от последствий войны (кроме мобилизации).

"Этот дальний удар украинцев вряд ли станет последней попыткой такой атаки на большие расстояния по российским стратегическим силам. Они будут наблюдать за реакцией российской ПВО на проникновение беспилотников в воздушное пространство РФ, за реакцией на базах, а также за последующими ответами российских СМИ и пропаганды. Они будут оттачивать свои процессы наведения, сбор разведывательных данных и обеспечивать разработку или закупку необходимого оружия для таких миссий", – прогнозирует Райан.

Как итог, российским военным, вероятно, придется переосмыслить свою оборонительную позицию намного дальше от границ Украины, резюмировал генерал армии Австралии в отставке.

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов. В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.  

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

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