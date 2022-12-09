Генерал армии Австралии в отставке об ударах БПЛА по аэродромам РФ: Законная цель. Но это не означает, что Украина собирается напасть на Москву

Российские СМИ сообщали, что в Энгельсе 5 декабря на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего были повреждены два стратегических бомбардировщика Фото: Maxar Technologies / Twitter

Он отметил, что авиабаза Энгельс в Саратовской области находится в 700 км от Украины, а база Дягилево в Рязани – примерно в 600 км.

"Для сравнения: Москва находится примерно в 640 км от украинского города Харьков. Это вовсе не означает, что Украина собирается напасть на Москву. Но это вызовет несколько бессонных ночей в столице", – написал Райан.

По его словам, Украина "принимает более активные меры по сокращению и предотвращению российских ракетных ударов по своей гражданской инфраструктуре".

"Это логичный следующий шаг. Недавние удары российских беспилотников, носившие более систематический характер, и использование большого количества БПЛА и ракет привели к гибели и разрушениям, а также к массовым отключениям электроэнергии по всей Украине, – отметил Райан. – Таким образом, это не только военный удар, но и политическая необходимость".

По мнению генерала, "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".

"Удары по российским авиабазам – это способ Украины заявить, что у россиян нет асимметричного преимущества с их ракетами дальнего радиуса действия... Здесь следует сказать, что российская авиабаза является законной целью войны для украинцев. База самолетов и экипажей ведет боевые действия против Украины и ее народа", – подчеркнул Райан.

Кроме того, был разрушен миф о "хваленной" российской ПВО, добавил он. Также это был психологический удар по России – нападение на военные объекты в глубине РФ вызовет ужас у населения, которое считало, что оно в значительной степени изолировано от последствий войны (кроме мобилизации).

"Этот дальний удар украинцев вряд ли станет последней попыткой такой атаки на большие расстояния по российским стратегическим силам. Они будут наблюдать за реакцией российской ПВО на проникновение беспилотников в воздушное пространство РФ, за реакцией на базах, а также за последующими ответами российских СМИ и пропаганды. Они будут оттачивать свои процессы наведения, сбор разведывательных данных и обеспечивать разработку или закупку необходимого оружия для таких миссий", – прогнозирует Райан.

Как итог, российским военным, вероятно, придется переосмыслить свою оборонительную позицию намного дальше от границ Украины, резюмировал генерал армии Австралии в отставке.