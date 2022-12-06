В российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Местные власти сообщают об атаке беспилотника

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель", – утверждает чиновник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

"Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", – написал Старовойт.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в Telegram видео с места пожара в Курске.

"Когда утро по-настоящему хорошее", – подписал он видео.

Контекст:

Накануне, 5 декабря, взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ.

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва поврежден бензовоз.

Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

Украинская сторона официально не признавала нанесение ударов по авиабазам в РФ, однако Воздушные силы Вооруженных сил Украины опубликовали в Telegram фотографии с российского аэродрома с подписью "Рязань. Скорбім".

Аналитики американского Института изучения войны считают, что взрывы на аэродромах РФ могут сорвать планы оккупантов по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.