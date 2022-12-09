После взрывов на российских аэродромах россияне рассредоточили стратегическую авиацию – командование Воздушных сил

"Вы же знаете новости, что "бавовнятко" ходит по военным аэродромам и оккупанты куда-то, как говорят, пропали. Ну, не пропали, на военной терминологии это называется "рассредоточились" по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию порастягивали, где возможно ее обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать", – заявил он.

По словам Игната, взрывы на территории РФ показывают россиянам, что они не могут чувствовать себя в безопасности даже в тылу.

"Знаете, россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается", и гражданские, и военные, наверное, уже поняли, что никуда они не денутся от войны, от последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она будет касаться каждого. Нигде теперь нельзя быть в безопасности. Мы видели не впервые такие "бавовнятка". Был и Крым, и аэродром Миллерово в начале агрессии, видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы и с нефтебазами. Почему-то так происходит. И это должно быть серьезным психологическим фактором, кроме военного, влияния на население России и на ее военных, что теперь неизвестно, можно ли быть в безопасности даже в тыловых районах", – сказал спикер.