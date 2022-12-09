ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

После взрывов на российских аэродромах россияне рассредоточили стратегическую авиацию – командование Воздушных сил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игнат: Свою стратегическую дальнюю авиацию россияне порастягивали туда, где возможно ее обслуживать
Игнат: Свою стратегическую дальнюю авиацию россияне порастягивали туда, где возможно ее обслуживать
Фото: mediacenter.org.ua

Взрывы, которые происходят на территории России, показывают россиянам, что война их тоже касается. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 9 декабря, который транслировал канал "1+1".

"Вы же знаете новости, что "бавовнятко" ходит по военным аэродромам и оккупанты куда-то, как говорят, пропали. Ну, не пропали, на военной терминологии это называется "рассредоточились" по разным аэродромам. Свою стратегическую дальнюю авиацию порастягивали, где возможно ее обслуживать, где есть соответствующие взлетно-посадочные полосы, которые они могут использовать", – заявил он.

По словам Игната, взрывы на территории РФ показывают россиянам, что они не могут чувствовать себя в безопасности даже в тылу.

"Знаете, россияне, которые говорили, что "спецоперация" меня не касается", и гражданские, и военные, наверное, уже поняли, что никуда они не денутся от войны, от последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она будет касаться каждого. Нигде теперь нельзя быть в безопасности. Мы видели не впервые такие "бавовнятка". Был и Крым, и аэродром Миллерово в начале агрессии, видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы и с нефтебазами. Почему-то так происходит. И это должно быть серьезным психологическим фактором, кроме военного, влияния на население России и на ее военных, что теперь неизвестно, можно ли быть в безопасности даже в тыловых районах", – сказал спикер.

Контекст:

На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. По информации российских СМИ, в результате взрыва был поврежден бензовоз.

Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

В РФ признали повреждения самолетов стратегической авиации на своих аэродромах. Там утверждают, что это были беспилотники, запущенные Украиной, и их якобы сбили. Также пропагандисты заявили, что взорвались на аэродромах будто бы уже "обломки беспилотников", в результате чего была "незначительно повреждена" обшивка корпуса двух самолетов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, аэродром, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Пахан собрал подельников, чтобы похвастаться наворованным". Невзоров высказался о Путине
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
"Не материнство, спецназ". Жена Тигипко рассказала, что значит быть мамой мальчиков
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки
У Юрия Луценко умерла теща
У Юрия Луценко умерла теща
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
Свитолина показала прогулку с полуторамесячной дочерью в переноске по Монако
"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
"Меня зовут Вера. И я – украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
  Украинцы протестовали возле театра Ла Скала, который открыл сезон российской оперой. На показе были президент Италии и глава Еврокомиссии
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (130037)
2
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах (120915)
3
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (56152)
4
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (55745)
5
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (52890)
6
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (43617)
7
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (40428)
8
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (39765)
 
 
 
 