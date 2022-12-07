Украина не обязана ограничиваться в обороне собственной территорией – правительство ФРГ

Хебестрайт отметил, Украина подвергается нападению со стороны России более девяти месяцев, поэтому имеет право на самооборону, вытекающее из статьи 51 Устава ООН.

Комментируя взрывы на российских аэродромах 5-го и 6 декабря, представитель немецкого правительства заявил, Украина не обязана ограничивать усилия по обороне "своей собственной территорией".

В то же время в кругах безопасности есть опасения, что Россия может усилить свои атаки на Украину, чтобы отомстить, добавил ntv.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет.

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.

6 декабря случились взрывы на аэродромах в Курске и Брянске.

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".