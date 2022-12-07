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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не обязана ограничиваться в обороне собственной территорией – правительство ФРГ

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Хебештрайт: Украина имеет право на самооборону
Хебештрайт: Украина имеет право на самооборону
Фото: EPA

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт 7 декабря заявил, что Украина имеет право защищаться не только на своей территории. Его процитировал немецкий телеканал ntv.

Хебестрайт отметил, Украина подвергается нападению со стороны России более девяти месяцев, поэтому имеет право на самооборону, вытекающее из статьи 51 Устава ООН. 

Комментируя взрывы на российских аэродромах 5-го и 6 декабря, представитель немецкого правительства заявил, Украина не обязана ограничивать усилия по обороне "своей собственной территорией". 

В то же время в кругах безопасности есть опасения, что Россия может усилить свои атаки на Украину, чтобы отомстить, добавил ntv. 

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.

6 декабря случились взрывы на аэродромах в Курске и Брянске. 

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета". 

Теги: Германия, Украина, ООН, взрыв, ФРГ, аэродром, беспилотники, российская агрессия, война России против Украины, Штеффен Хебештрайт
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