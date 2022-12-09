В Германии считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ

Гоффман подчеркнула, что Украина защищает свою территориальную целостность. Ударами по военным объектам РФ она предотвращает возможные удары по своей территории, отметила представитель правительства. Она заявила: "Украина не обязана ограничиваться своей территорией, защищаясь от российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства".
Генерал армии Австралии в отставке Мик Райан в своей колонке писал, что "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".
В то же время в кругах безопасности есть опасения, что Россия может усилить свои атаки на Украину, чтобы отомстить, сообщал немецкий телеканал ntv.
Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет.
Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.
6 декабря произошли взрывы на аэродромах в Курске и Брянске.
Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".