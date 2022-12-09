В Германии считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ

Представитель германского правительства считает, что ударами по военным объектам РФ Украина предотвращает возможные удары по своей территории Фото: depositphotos.com

Гоффман подчеркнула, что Украина защищает свою территориальную целостность. Ударами по военным объектам РФ она предотвращает возможные удары по своей территории, отметила представитель правительства. Она заявила: "Украина не обязана ограничиваться своей территорией, защищаясь от российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства".

Генерал армии Австралии в отставке Мик Райан в своей колонке писал, что "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".

В то же время в кругах безопасности есть опасения, что Россия может усилить свои атаки на Украину, чтобы отомстить, сообщал немецкий телеканал ntv.