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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Германии считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ

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Представитель германского правительства считает, что ударами по военным объектам РФ Украина предотвращает возможные удары по своей территории
Представитель германского правительства считает,  что ударами по военным объектам РФ Украина предотвращает возможные удары по своей территории
Фото: depositphotos.com

Военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для украинских Вооруженных сил. Такое мнение на брифинге 9 декабря высказала представитель правительства Германии Кристин Гоффман, информирует "Укрінформ".

Гоффман подчеркнула, что Украина защищает свою территориальную целостность. Ударами по военным объектам РФ она предотвращает возможные удары по своей территории, отметила представитель правительства. Она заявила: "Украина не обязана ограничиваться своей территорией, защищаясь от российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства". 

Генерал армии Австралии в отставке Мик Райан в своей колонке писал, что "это не эскалация", а "необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России".

В то же время в кругах безопасности есть опасения, что Россия может усилить свои атаки на Украину, чтобы отомстить, сообщал немецкий телеканал ntv. 

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.

6 декабря произошли взрывы на аэродромах в Курске и Брянске. 

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета". 

Теги: Россия, Германия, Украина, правительство, военные, аэродром, агрессия, угрозы, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, удары
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