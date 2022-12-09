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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боеприпасы для HIMARS, средства ПВО, генераторы. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине

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В новом пакете оборонной помощи будут снаряды для HIMARS
В новом пакете оборонной помощи будут снаряды для HIMARS
Фото: ЕРА

9 декабря сайт Пентагона опубликовал перечень оборудования, которое войдет в новій пакет оборонной помощи Украине.

О выделении этого пакета помощи на сумму $275 млн президент США Джо Байден объявил сегодня. 

В релизе американского оборонного ведомства говорится, что речь о 27-м пакете, выделенном в рамках "президентского сокращения" запасов Пентагона. 

"Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", – сказано в сообщении. 

Согласно релизу, в рамках этого пакета США предоставят Украине: 

  • дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • 80 тыс.  артиллерийских снарядов 155-мм каллибра;
  • оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;
  • средства противовоздушной обороны;
  • высокомобильные многоцелевые автомобили (HMMWV, также известные как Humvee) машины скорой помощи и медицинское оборудование;
  • около 150 генераторов;
  • полевое оборудование.

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили 20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, оружие, Джо Байден, Пентагон, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, Humvee, война России против Украины, HIMARS
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