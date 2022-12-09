Боеприпасы для HIMARS, средства ПВО, генераторы. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине

В новом пакете оборонной помощи будут снаряды для HIMARS Фото: ЕРА

О выделении этого пакета помощи на сумму $275 млн президент США Джо Байден объявил сегодня.

В релизе американского оборонного ведомства говорится, что речь о 27-м пакете, выделенном в рамках "президентского сокращения" запасов Пентагона.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", – сказано в сообщении.

Согласно релизу, в рамках этого пакета США предоставят Украине:

дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;

80 тыс. артиллерийских снарядов 155-мм каллибра;

оборудование для борьбы с беспилотными летательными аппаратами;

средства противовоздушной обороны;

высокомобильные многоцелевые автомобили (HMMWV, также известные как Humvee) машины скорой помощи и медицинское оборудование;

около 150 генераторов;

полевое оборудование.

С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили 20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд.