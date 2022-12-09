Боеприпасы для HIMARS, средства ПВО, генераторы. В Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине

О выделении этого пакета помощи на сумму $275 млн президент США Джо Байден объявил сегодня.
В релизе американского оборонного ведомства говорится, что речь о 27-м пакете, выделенном в рамках "президентского сокращения" запасов Пентагона.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления ее противовоздушной обороны в дополнение к предоставлению критически важного оборудования, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", – сказано в сообщении.
Согласно релизу, в рамках этого пакета США предоставят Украине:
С начала работы администрации Байдена в январе 2021 года США выделили 20 млрд на предоставление Украине помощи в сфере безопасности, в том числе $19,3 млрд – с 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ. С 2014 года США выделили на предоставление Украине оборонной помощи около $22,1 млрд.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.