Список состоит из танков Leopard и Abrams, боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет ATACMS с дальностью полета 300 км для высокоточных систем HIMARS.

Мій wishlist на Різдво:



1. Leopards

2. Marders

3. Abrams

4. Patriots

5. ATACMS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 9, 2022

В интервью "24 каналу", опубликованном 9 декабря, Подоляк выразил уверенность, что Украина не просто получит эти виды вооружений, а получит "очень быстро".

"Поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории через две недели, месяц, два месяца. Все в том объеме, который нам нужен, у нас будет", - считает Подоляк.

По его словам, Украина получит помощь от союзников, включая "ракеты определенных дальностей". Партнерам Украины, отметил советник главы ОП, "сложно принять определенные решения сразу", однако понимают, что Украине нужно будет постепенно передавать все виды вооружений – это диктует логика военных действий.

"В начале войны мы практически ничего не имели. В середине войны у нас была очень ограниченная номенклатура. Сегодня мы имеем практически все, что просим нам передать, кроме отдельных видов оружия", – обратил внимание Подоляк.