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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк поделился списком желаний на Рождество. На первом месте– танки Leopard

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 декабря в Telegram рассказал, что хочет получить в качестве подарка к Рождеству. В посте он перечислил самые необходимые Украине типы вооружений, которые партнеры Киеву все еще не предоставили.

Список состоит из танков Leopard и Abrams, боевых машин пехоты Marder, зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет ATACMS с дальностью полета 300 км для высокоточных систем HIMARS. 

В интервью "24 каналу", опубликованном 9 декабря, Подоляк выразил уверенность, что Украина не просто получит эти виды вооружений, а получит "очень  быстро".

"Поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории через две недели, месяц, два месяца. Все в том объеме, который нам нужен, у нас будет", - считает Подоляк.

По его словам, Украина получит помощь от союзников, включая "ракеты определенных дальностей". Партнерам Украины, отметил советник главы ОП, "сложно принять определенные решения сразу", однако понимают, что Украине нужно будет постепенно передавать все виды вооружений – это диктует логика военных действий.

"В начале войны мы практически ничего не имели. В середине войны у нас была очень ограниченная номенклатура. Сегодня мы имеем практически все, что просим нам передать, кроме отдельных видов оружия", – обратил внимание Подоляк.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но двигается".

Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

Теги: военная помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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