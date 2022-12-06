ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба отправил главе МИД Германии видео с работой установок Gepard. Он призывает Берлин дать Украине танки

Кулеба (на фото он с Бербок): Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ
Кулеба (на фото он с Бербок): Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ
Фото: ЕРА

Германия продемонстрировала лидерство в поставках Украине систем противоракетной обороны IRIS-T. Киев ожидает такого же лидерства в передаче систем Patriot, а также танков и бронированных машин пехоты Marder. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге 6 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодарен Германии за решение усилить нашу ПВО и передать дополнительно семь зенитных установок Gepard. Вчера все видели видео ее эффективной работы против российских ракет. Вчера я отправил это видео своей немецкой коллеге [Анналене Бербок] со словам благодарности за защиту украинского неба", – рассказал он. 

Речь о видео, которое публиковало командование Воздушных сил ВСУ после вчерашней массированной атаки РФ. 

Украинские дипломаты продолжают "прилагать усилия в переговорах" с немецкой стороной относительно передачи Украине танков Leopard-2 и системы ПВО Patriot, продолжил Кулеба. 

"Немецкая сторона продемонстрировала уже лидерство в поставках систем ПРО IRIS-T и другого важного вооружения. Мы рассчитываем на лидерство и в передаче Patriot, танков Leopard-2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ", – добавил он. 

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Как отметила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, полномасштабная война изменила политику ФРГ "на 180 градусов"

Германия поставляет Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня Mars II, самоходные зенитные установки Gepardмостоукладочные машины Biber, боеприпасы, запчасти для вертолетов и другое вооружение.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставлять Украине танки Leopard, которые просит Украина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Берлин, танки, ФРГ, вооружение, ПВО, военная помощь, помощь, МИД Германии, Дмитрий Кулеба, БМП, ПРО Patriot, Leopard
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