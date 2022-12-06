Кулеба отправил главе МИД Германии видео с работой установок Gepard. Он призывает Берлин дать Украине танки

Кулеба (на фото он с Бербок): Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ Фото: ЕРА

"Благодарен Германии за решение усилить нашу ПВО и передать дополнительно семь зенитных установок Gepard. Вчера все видели видео ее эффективной работы против российских ракет. Вчера я отправил это видео своей немецкой коллеге [Анналене Бербок] со словам благодарности за защиту украинского неба", – рассказал он.

Речь о видео, которое публиковало командование Воздушных сил ВСУ после вчерашней массированной атаки РФ.

Украинские дипломаты продолжают "прилагать усилия в переговорах" с немецкой стороной относительно передачи Украине танков Leopard-2 и системы ПВО Patriot, продолжил Кулеба.

"Немецкая сторона продемонстрировала уже лидерство в поставках систем ПРО IRIS-T и другого важного вооружения. Мы рассчитываем на лидерство и в передаче Patriot, танков Leopard-2 и БМП Marder. Не может быть никаких табу в вопросах помощи Украине оружием для защиты всей Европы от вооруженной агрессии РФ", – добавил он.