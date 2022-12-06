Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото

В конце интервью Кравец попросила Кулебу прокомментировать свое фото, которое был сделано в 2011 году.
На снимке Кулеба запечатлен на пляже с длинными, развивающимися на ветру волосами и с сигарой во рту.
Дипломат, реагируя на снимок, пообещал повторить его после победы над российскими оккупантами.
Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы.
Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).
В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".