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06 декабря, 2022
 
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Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото

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Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах
Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял участие в съемках шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець", которое 3 декабря вышло в эфире украинского канала "Дом".

В конце интервью Кравец попросила Кулебу прокомментировать свое фото, которое был сделано в 2011 году. 

На снимке Кулеба запечатлен на пляже с длинными, развивающимися на ветру волосами и с сигарой во рту.

Дипломат, реагируя на снимок, пообещал повторить его после победы над российскими оккупантами.

Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Контекст:

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он – сын украинского дипломата Иван Кулебы.

Дмитрий Кулеба – самый молодой глава в истории украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба воспитывает двоих детей – сына Егора (2006) и дочь Любовь (2011).

В апреле 2022 года Кулеба в Facebook сообщил, что их пути с женой Евгенией разошлись, но дети остались "их общим знаменателем".

Теги: Дмитрий Кулеба
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