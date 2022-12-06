Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в Сумах Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В конце интервью Кравец попросила Кулебу прокомментировать свое фото, которое был сделано в 2011 году.

На снимке Кулеба запечатлен на пляже с длинными, развивающимися на ветру волосами и с сигарой во рту.

Дипломат, реагируя на снимок, пообещал повторить его после победы над российскими оккупантами.

Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube