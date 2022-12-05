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05 декабря, 2022
 
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"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ

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Белый об РФ: Эта мгла надолго
Белый об РФ: Эта мгла надолго
Фото: Анатолий Белый / Facebook

Российский актер украинского происхождения Анатолий Белый заявил, что не рассчитывает при своей жизни вернуться в РФ, так как считает, что "мгла накрыла Россию надолго". Об этом он заявил 4 декабря в интервью российской ведущей Ирине Шихман. Запись их разговора опубликована в YouTube.

"Я точно понимал, что буду выезжать из страны после 24 числа. Настолько эта катастрофа меня пробила насквозь, что все, я хотел брать билеты в Испанию, Белград, Ригу. Но семья, жена отрезвили: "Ты – глава семьи, ты не один. Трезво оцени возможности: куда, что там, где жить, сколько ты сможешь протащить". Взвесив, я понял, что это должен быть Израиль. И мы заняли очередь к консулу", – рассказал Белый.

По словам артиста, в его нынешнем окружении есть люди, которые верят в то, что при их жизни РФ изменится и они смогут вернуться домой.

"Я встречаю среди своих коллег людей, которые верят, что они вернутся, верят, что эта тьма пройдет когда-нибудь. А я из тех людей, которые думают, что эта мгла надолго. То есть моей жизни не хватит на то, чтобы там, в России, что-то обернулось к лучшему", – подытожил он.

Контекст:

Анатолий Белый родился в 1972 году в городе Брацлав Винницкой области. Его настоящая фамилия  Вайсман. Он – заслуженный артист РФ.

В 1995 году Белый окончил театральное училище имени Щепкина в Москве. С 2003-го по июль 2022 года служит в МХТ имени Чехова.

15 июля, после ракетного обстрела Винницы российскими оккупантами, актер заявил, что покинул РФ.

Теги: война России против Украины, Анатолий Белый
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