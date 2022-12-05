"Моей жизни не хватит на то, чтобы в России что-то обернулось к лучшему". 50-летний актер Белый не верит, что сможет вернуться в РФ

"Я точно понимал, что буду выезжать из страны после 24 числа. Настолько эта катастрофа меня пробила насквозь, что все, я хотел брать билеты в Испанию, Белград, Ригу. Но семья, жена отрезвили: "Ты – глава семьи, ты не один. Трезво оцени возможности: куда, что там, где жить, сколько ты сможешь протащить". Взвесив, я понял, что это должен быть Израиль. И мы заняли очередь к консулу", – рассказал Белый.

По словам артиста, в его нынешнем окружении есть люди, которые верят в то, что при их жизни РФ изменится и они смогут вернуться домой.

"Я встречаю среди своих коллег людей, которые верят, что они вернутся, верят, что эта тьма пройдет когда-нибудь. А я из тех людей, которые думают, что эта мгла надолго. То есть моей жизни не хватит на то, чтобы там, в России, что-то обернулось к лучшему", – подытожил он.