Бульвар Шоубиз
 
05 декабря, 2022
 
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"Мы денег не просили и не попросим". Галкин публично обратился к своим колегам

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Галкин: Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы
Галкин: Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы
Фото: elizaveta_galkinaa / Instagram

Российский шоумен Максима Галкин публично обратился к своим друзьям с просьбой не отправлять деньги мошенникам, которые обращаются к ним от их имени. Об этом артист заявил в ролике, который 5 декабря опубликовал в Instagram.

"Участились случаи мошенничества от моего имени, от имени Аллы. С разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого деньги не просим, с такими просьбами не обращались, –  сказала Галкин.  Все это аферисты. Мы денег не просили и не попросим, берегите свои средства". 

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, деньги, война России против Украины, Максим Галкин
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