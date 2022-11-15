Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил

На фото 73-летняя певица в рваных джинсах и клетчатой рубашке позирует, сидя в кресле возле столика, на котором стоит ваза с цветами.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", – написала она.

"Приеду на все деньки", – ответил 46-летний Галкин, который сейчас находится на гастролях в Литве.