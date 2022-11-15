Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2022
 
Новости

Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года
Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года
Фото: elizaveta_galkinaa / Instagram

Проживающая в Израиле российская певица Алла Пугачева 15 ноября опубликовала в Instagram свое новое фото. Артистка посвятила публикацию 21-й годовщине отношений с российским шоуменом Максимом Галкиным.

На фото 73-летняя певица в рваных джинсах и клетчатой рубашке позирует, сидя в кресле возле столика, на котором стоит ваза с цветами.

"Сегодня наш праздник, любимый. 21 год вместе. Спасибо за цветы, которые ты прислал мне. Жду встречи. Приезжай хоть на денек", – написала она.

"Приеду на все деньки", – ответил 46-летний Галкин, который сейчас находится на гастролях в Литве.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Максим Галкин, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
Военный дневник харьковчанки Гин: В Харькове сносят бюст Пушкина. Смотрю на эту бронзовую голову, которую тащит экскаватор, и мне все равно. Совершенно
  Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе
  Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе
Дмитрий ГОРДОН
  Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше
  Ким: Для меня погибшие российские военные – это циферки. Чем больше их будет убито, тем лучше
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
Проживающая в Израиле 73-летняя Пугачева попросила 46-летнего Галкина вернуться к ней и детям. Он ответил
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
64-летняя Мадонна снялась в кружевных трусах
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Удивительно, как однажды кто-то входит в твою жизнь и ты не можешь вспомнить, как жила без него". Свитолина показала месячную дочь
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
"Таковы все путинские холуи". Харатьян, чья дочь имеет гражданство Швеции, поддержал войну и раскритиковал коллег, которые покинули РФ
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
В Казахстане отменили концерт путинистки Гагариной
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
Пьют кофе и целуются. Данилко показал, чем занимается с "мамой" на гастролях
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
В центре Киева открылась первая в мире благотворительная криптоферма, которая майнит крипту для ВСУ
"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет
"Похожа на Ассоль". "Такой бы я носил портфель!" В сети обсуждают фото Алены Мозговой в 16 лет
Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину
Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг
"Брошу в морду, пусть продает. Конченый". Козловский ответил Кондратюку на предложение продать орден, чтобы отдать ему долг
На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой
На частном самолете в компании молодежи. Деми Мур отпраздновала 60-летие громкой вечеринкой
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
"Это приговор для следующих поколений". Роднянский удивился безразличию россиян
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
Бэнкси подтвердил авторство семи своих работ, которые создал в украинских городах после нападения РФ. Фото
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
"Такая красота". Бех-Романчук снялась в бикини с верхнего ракурса
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
"Беременна", "Шикарная красавица!". Каменских снялась в просторном платье-вышиванке
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 