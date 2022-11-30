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30 ноября, 2022
 
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Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании

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Пугачева с детьми в начале сентября покинула РФ и уехала в Израиль
Пугачева с детьми в начале сентября покинула РФ и уехала в Израиль
Фото: pugacheva_genius / Instagram

Проживающая в Израиле российская певица Алла Пугачева подала заявку на ликвидацию своей российской компании "АБП". Об этом 30 ноября сообщается на сайте российского Forbes со ссылкой на данные российского сайта "СПАРК-Интерфакс".

Процесс ликвидации компании, которая занимается производством музыкального контента артистка начала 23 ноября. В публикации отмечается, что это последняя российская компания, которая принадлежит Пугачевой. 

Известно, что Пугачева является единоличным собственником этого предприятия, а его гендиректором была концертный директор певицы Елена Чупракова.

Сама артистка комментариев по этому поводу не давала.


Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Израиль, бизнес
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Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
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