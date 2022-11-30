Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании

Процесс ликвидации компании, которая занимается производством музыкального контента артистка начала 23 ноября. В публикации отмечается, что это последняя российская компания, которая принадлежит Пугачевой.
Известно, что Пугачева является единоличным собственником этого предприятия, а его гендиректором была концертный директор певицы Елена Чупракова.
Сама артистка комментариев по этому поводу не давала.
В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.
Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.
27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию, но вскоре снова уехала в Израиль.
18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину.