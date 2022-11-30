Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании

Пугачева с детьми в начале сентября покинула РФ и уехала в Израиль Фото: pugacheva_genius / Instagram

Процесс ликвидации компании, которая занимается производством музыкального контента артистка начала 23 ноября. В публикации отмечается, что это последняя российская компания, которая принадлежит Пугачевой.

Известно, что Пугачева является единоличным собственником этого предприятия, а его гендиректором была концертный директор певицы Елена Чупракова.

Сама артистка комментариев по этому поводу не давала.



