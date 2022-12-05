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05 декабря, 2022
 
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"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лепс внесен в базу сайта "Миротворец"
Лепс внесен в базу сайта "Миротворец"
Фото: gvleps / Instagram

Российский артист Григорий Лепс вместе со своими охранниками в ночь на 3 декабря избил в Москве посетителя бара. Подробности и видео конфликта описало российское издание "Фонтанка". Ролик также растиражирован в сети.

По информации издания, в баре Лепс потратил на выпивку почти 13 тыс. руб. (около 7,7 тыс. грн), а затем спровоцировал конфликт с одним из посетителей бара.

На видео видно, как Лепс бьет ногой мужчину под зад. Перед этим охранник артиста нападает на человека и бьет его кулаком в лицо. После артист с охранником избивают мужчину вдвоем.

"Пьяный Лепс", – прокомментировали ролик в сети.

хранник Лепса подло, как и всегда делают русские, бьет парня исподтишка, почти со спины, а пьяная скотина Лепс набрасывается на жертву. В общем, Россия – гной и пьянь, так исторически сложилось", – написали пользователи Twitter.

"Путинская придворная мразь и истеричка Лепс нажрался, как свинья, в баре и со своим охранником избил человека. Сядет? Нет. Потому что путинская придворная мразь", – написал российский оппозиционер Леонид Невзлин.

Telegram-канал Shot со ссылкой на заявление адвоката потерпевшего сообщает, что полиция Москвы возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Контекст:

Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" как соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Он оправдывал и поддержал открытое военное нападение РФ на Украину и незаконно пересекал границу Украины. Ему запрещен въезд в страну.

Вместе с певицей Ларисой Долиной и актером Дмитрием Дюжевым 11 мая 2022 года он выступил на концерте, посвященном так называемому "Дню республики" в Донецке, временно находящемся под контролем группировки "ДНР". 

Теги: алкоголь, нападение, Григорий Лепс, скандал, Леонид Невзлин, охрана
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