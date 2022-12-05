"Путинская придворная мразь и истеричка", "Россия – гной, так исторически сложилось". Пьяный Лепс избил ногами посетителя бара. Видео

По информации издания, в баре Лепс потратил на выпивку почти 13 тыс. руб. (около 7,7 тыс. грн), а затем спровоцировал конфликт с одним из посетителей бара.

На видео видно, как Лепс бьет ногой мужчину под зад. Перед этим охранник артиста нападает на человека и бьет его кулаком в лицо. После артист с охранником избивают мужчину вдвоем.

"Пьяный Лепс", – прокомментировали ролик в сети.

"Охранник Лепса подло, как и всегда делают русские, бьет парня исподтишка, почти со спины, а пьяная скотина Лепс набрасывается на жертву. В общем, Россия – гной и пьянь, так исторически сложилось", – написали пользователи Twitter.

Если быть точным, то на видео мы видим, как охранник Лепса подло (как и всегда делают русские) бьёт парня из под тишка, почти со спины, а пьяная скотина (он же Лепс) набрасывается на жертву ...

В общем Россия гной и пьянь, так исторически сложилось. — uadv (@UkrReklama) December 5, 2022

"Путинская придворная мразь и истеричка Лепс нажрался, как свинья, в баре и со своим охранником избил человека. Сядет? Нет. Потому что путинская придворная мразь", – написал российский оппозиционер Леонид Невзлин.

Путинская придворная мразь и истеричка Лепс нажрался как свинья в баре и, со своим охранником, избил человека. Сядет? Нет. Потому что путинская придворная мразь. pic.twitter.com/HbOg0AnYDx — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) December 4, 2022

Telegram-канал Shot со ссылкой на заявление адвоката потерпевшего сообщает, что полиция Москвы возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).