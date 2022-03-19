Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор

Директор Лепса заявил, что у певца нет счетов в зарубежных банках Фото: gvleps / Instagram

По его словам, Лепс хранил свои сбережения в американских и лондонских банках, но после введения санкций его счета были заморожены. Кроме того, артисту запрещен въезд в эти страны.

Чибисов назвал Лепса "жертвой санкционных списков". Издание отмечает, что Лепс находится под санкциями со стороны США с 2013 года из-за возможной связи с преступной группировкой, а санкции, введенные западными странами и США после нападения РФ на Украину, на нем пока что не отразились.

Директор Лепса Владимир Урюпин 18 марта в комментарии "Газете.Ru" заявил, что у певца нет счетов ни в одном зарубежном банке.