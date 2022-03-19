Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор

По его словам, Лепс хранил свои сбережения в американских и лондонских банках, но после введения санкций его счета были заморожены. Кроме того, артисту запрещен въезд в эти страны.
Чибисов назвал Лепса "жертвой санкционных списков". Издание отмечает, что Лепс находится под санкциями со стороны США с 2013 года из-за возможной связи с преступной группировкой, а санкции, введенные западными странами и США после нападения РФ на Украину, на нем пока что не отразились.
Директор Лепса Владимир Урюпин 18 марта в комментарии "Газете.Ru" заявил, что у певца нет счетов ни в одном зарубежном банке.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.