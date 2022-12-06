Предыдущие недели были особо успешными в обеспечении Украины системами ПВО и ПРО, реактивной артиллерией – Кулеба

"Как и для всего государства, укрепление Вооруженных сил остается ключевым приоритетом МИД. Предыдущие недели были особенно результативными в обеспечении нужд ВСУ в системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах крупного калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машинах и боеприпасах ко всем этим видам вооружения", – заявил Кулеба.
Сейчас продолжаются поставки ранее объявленных пакетов помощи как минимум из 20 стран, сказал министр.
"Это в первую очередь США, Великобритания, Австралия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Словакия, Чехия, Финляндия, Франция и Швеция. Мы благодарны друзьям за критически необходимую помощь", – добавил он.
Кулеба отметил, что Украина имеет большие надежды на помощь Болгарии, где, "несмотря на внутреннюю дискуссию в стране, пытаются найти возможности помочь нам в сопротивлении агрессору и защите территориальной целостности".
"Искренне надеемся на ускорение поставок военной помощи от Италии в рамках уже принятых решений и формирование нового пакета помощи. Мы говорили об этом в Бухаресте с моим итальянским коллегой, и в частности удалось быстро решить вопрос о принятии парламентом Италии решения, необходимого для продолжения отправок военной помощи в 2023 году", – добавил он.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. Германия, США, Норвегия и Испания уже поставляют Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, NASAMS и Aspide.
Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
1 ноября президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа помочь Украине в укреплении ПВО. У Украины есть договоренности о системах ПВО, которые пока не объявлены, сообщили в МИД 4 ноября.