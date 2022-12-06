Предыдущие недели были особо успешными в обеспечении Украины системами ПВО и ПРО, реактивной артиллерией – Кулеба

Кулеба сообщил, что сейчас продолжаются поставки военной помощи Украине из 20 стран Фото: ЕРА

"Как и для всего государства, укрепление Вооруженных сил остается ключевым приоритетом МИД. Предыдущие недели были особенно результативными в обеспечении нужд ВСУ в системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах крупного калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машинах и боеприпасах ко всем этим видам вооружения", – заявил Кулеба.

Сейчас продолжаются поставки ранее объявленных пакетов помощи как минимум из 20 стран, сказал министр.

"Это в первую очередь США, Великобритания, Австралия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Словакия, Чехия, Финляндия, Франция и Швеция. Мы благодарны друзьям за критически необходимую помощь", – добавил он.

Кулеба отметил, что Украина имеет большие надежды на помощь Болгарии, где, "несмотря на внутреннюю дискуссию в стране, пытаются найти возможности помочь нам в сопротивлении агрессору и защите территориальной целостности".

"Искренне надеемся на ускорение поставок военной помощи от Италии в рамках уже принятых решений и формирование нового пакета помощи. Мы говорили об этом в Бухаресте с моим итальянским коллегой, и в частности удалось быстро решить вопрос о принятии парламентом Италии решения, необходимого для продолжения отправок военной помощи в 2023 году", – добавил он.