Кулеба: Мы при каждом контакте с США поднимаем вопрос танков Abrams и систем Patriot. Разговор непростой, но двигается

"На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами: и на уровне президента, и на уровне руководителя его Офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot. И этот разговор по ряду причин непростой, но он двигается. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время", – сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о поставках американских танков Abrams.
Он подчеркнул, что сейчас все партнеры Украины прилагают максимальные усилия, "чтобы помочь нам решить более неотложные проблемы".
"И по результатам мероприятий в Бухаресте, во время министерской встречи НАТО, я вам могу сказать, что именно лидерство Соединенных Штатов в мобилизации и решении ряда экономических и логистических вопросов поставки трансформаторов, генераторов и другого оборудования является не просто важным, а в буквальном смысле спасительным. Поэтому мы будем и в дальнейшем решать все вопросы, связанные с поставками любого вооружения. Для нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы больше не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", – добавил Кулеба.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.
Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot