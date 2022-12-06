Кулеба: Мы при каждом контакте с США поднимаем вопрос танков Abrams и систем Patriot. Разговор непростой, но двигается

Кулеба: Мне бы хотелось, чтобы этот разговор двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время Фото: ЕРА

"На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами: и на уровне президента, и на уровне руководителя его Офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot. И этот разговор по ряду причин непростой, но он двигается. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время", – сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о поставках американских танков Abrams.

Он подчеркнул, что сейчас все партнеры Украины прилагают максимальные усилия, "чтобы помочь нам решить более неотложные проблемы".

"И по результатам мероприятий в Бухаресте, во время министерской встречи НАТО, я вам могу сказать, что именно лидерство Соединенных Штатов в мобилизации и решении ряда экономических и логистических вопросов поставки трансформаторов, генераторов и другого оборудования является не просто важным, а в буквальном смысле спасительным. Поэтому мы будем и в дальнейшем решать все вопросы, связанные с поставками любого вооружения. Для нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы больше не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", – добавил Кулеба.