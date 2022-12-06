ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мы при каждом контакте с США поднимаем вопрос танков Abrams и систем Patriot. Разговор непростой, но двигается

Кулеба: Мне бы хотелось, чтобы этот разговор двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время
Кулеба: Мне бы хотелось, чтобы этот разговор двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время
Фото: ЕРА

Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба рассказал на онлайн-брифинге 6 декабря, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На каждой международной встрече, во время каждого контакта с Соединенными Штатами: и на уровне президента, и на уровне руководителя его Офиса, и на моем уровне мы поднимаем темы и американских танков, и систем Patriot. И этот разговор по ряду причин непростой, но он двигается. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время", – сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о поставках американских танков Abrams. 

Он подчеркнул, что сейчас все партнеры Украины прилагают максимальные усилия, "чтобы помочь нам решить более неотложные проблемы". 

"И по результатам мероприятий в Бухаресте, во время министерской встречи НАТО, я вам могу сказать, что именно лидерство Соединенных Штатов в мобилизации и решении ряда экономических и логистических вопросов поставки трансформаторов, генераторов и другого оборудования является не просто важным, а в буквальном смысле спасительным. Поэтому мы будем и в дальнейшем решать все вопросы, связанные с поставками любого вооружения. Для нас здесь нет никаких запретных тем. И даже если бы теоретически нас кто-то попросил бы больше не поднимать тот или иной вопрос, мы все равно продолжили бы давить и искать возможности для решения", – добавил Кулеба. 

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил в октябре, что оптимистично настроен относительно вопроса предоставления партнерами Украине западных танков, в частности, американских Abrams или немецких Leopard, а также истребителей типа американских F-16, F-15 или шведских Gripen. Пока, по его мнению, партнеры в вопросе передачи танков ожидают политического решения США.

Кулеба 6 декабря заявил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, танки, военная техника, Дмитрий Кулеба, ПРО Patriot, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
В США похитителя собак Леди Гаги, который выстрелил в ее собаковода, приговорили к 21 году тюрьмы
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"На ресторане сэкономил, сидели за пустым столом". Цибульская рассказала о "свидании" с Зеленским
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
"Нас ждет победа". Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
Галкин после реакции Пугачевой на травлю ее семьи в РФ записал совместное видео с их девятилетним сыном
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
  "Стала очень тревожной, не доверяю людям". Зарицкая показала простую технику самопомощи для успокоения. Видео
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
53-летняя Лопес выставила крупным планом пятую точку в тренировочных шортах
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Говнометы родной страны". Макаревич высказался о клевете со стороны российской прессы
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
"Как хорошее вино", "На Макса Барских похож". В сети обсуждают архивное видео Арестовича
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
  "Это должно звучать на параде нашей победы". "Жадан і Собаки" ко Дню ВСУ вместе с украинскими защитниками записали строевой марш. Видео
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Жалкие продажные твари, лицемеры и лжецы". Пугачева отреагировала на травлю своей семьи в РФ после ее переезда в Израиль
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
"Когда враги были в нескольких километрах, родители не выезжали". Осадчая обратилась к украинским защитникам в День ВСУ
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
Скорсезе на концерте в честь столетия исполнения "Щедрика" в Нью-Йорке выступил в поддержку Украины
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет". Вайкуле прокомментировала отъезд Пугачевой из РФ
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
"Она боролась с огромной силой". От рака скончалась голливудская звезда Кирсти Элли
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
Подервянский, Горов, Шилько и другие. В Софии Киевской состоялся показ этноколлекции украинского дизайнера Заклецкой. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (233150)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (120245)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (54901)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (47215)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (41653)
6
"Maruv ждала "русский мир". И встречала бы в Киеве оккупантов". Анатолий Анатолич показал переписку с замалчивающей войну певицей (37397)
7
Тина Кароль в черном лифе и лосинах сделала селфи на тренировке (35240)
8
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (31776)
 
 
 
 