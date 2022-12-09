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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский показал видео переговоров с Сунаком, премьер Британии анонсировал поставки военной помощи в Украину

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Зеленский и Сунак поговорили по телефону
Зеленский и Сунак поговорили по телефону
Фото: president.gov.ua

В ближайшие недели в Украину поступит партия зенитных пушек и ракет для систем противовоздушной обороны малой дальности.

Об этом во время сегодняшнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, информирует пресс-служба британского правительства. 

Зеленский сообщал, что в ходе разговора речь шла об украинской формуле мира. В британском правительстве добавили: два лидера говорили также о новой волне ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины, и Зеленский поблагодарил Британию за помощь с генераторами. 

Сунак, в свою очередь, обратил внимание на результативность работы украинской ПВО в перехвате российских ракет. 

"Оба лидера согласились с тем, что важно пресечь неискренние призывы России к прекращению огня, и премьер-министр добавил, что Кремлю необходимо вывести свои войска, прежде чем можно будет рассматривать возможность заключения какого-либо соглашения. Лидеры договорились вновь поговорить в ближайшие недели", – добавили авторы релиза. 

Зеленский в Facebook опубликовал видео, на котором показано начало их беседы: два лидера обменялись приветствием и поговорили о визите первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию, а президент Украины, кроме прочего, пошутил, что забывает, что первая леди – его супруга, и поблагодарил Сунака за напоминание об этом.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1260856108178552/

Контекст:

Великобритания поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, делала это и раньше. В 2022 году  Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, ПВО, военная помощь, помощь, вторжение, война России против Украины, Риши Сунак
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