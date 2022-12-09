Зеленский показал видео переговоров с Сунаком, премьер Британии анонсировал поставки военной помощи в Украину

Об этом во время сегодняшнего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, информирует пресс-служба британского правительства.

Зеленский сообщал, что в ходе разговора речь шла об украинской формуле мира. В британском правительстве добавили: два лидера говорили также о новой волне ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины, и Зеленский поблагодарил Британию за помощь с генераторами.

Сунак, в свою очередь, обратил внимание на результативность работы украинской ПВО в перехвате российских ракет.

"Оба лидера согласились с тем, что важно пресечь неискренние призывы России к прекращению огня, и премьер-министр добавил, что Кремлю необходимо вывести свои войска, прежде чем можно будет рассматривать возможность заключения какого-либо соглашения. Лидеры договорились вновь поговорить в ближайшие недели", – добавили авторы релиза.

Зеленский в Facebook опубликовал видео, на котором показано начало их беседы: два лидера обменялись приветствием и поговорили о визите первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию, а президент Украины, кроме прочего, пошутил, что забывает, что первая леди – его супруга, и поблагодарил Сунака за напоминание об этом.