Сунак: В 2023 году Великобритания сохранит или даже увеличит нашу военную помощь Украине и обеспечит новую поддержку ее ПВО

Сунак: Без сомнения, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется Фото: EPA

"В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь и обеспечим новую поддержку противовоздушной обороны для защиты украинского народа и жизненно важной инфраструктуры, в которой он нуждается. Защищая Украину, мы защищаем себя", – заявил он.

Сунак также рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину 19 ноября.

"Я видел, как фокус России смещается с жестоких столкновений на поле боя на жестокое обращение с гражданским населением. Это было написано на покрытых шрамами зданиях и грудах щебня на улицах, в рассказах спасателей из освобожденного Херсона, которых я встретил, – от камер пыток до мин, оставленных в детских игрушках. В то время, когда весь мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я увидел, как взрывное устройство было спрятано внутри детского футбольного мяча, чтобы превратить его в орудие войны. [...] Так что, без сомнения, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал политик.

После этой фразы в зале прозвучали аплодисменты.