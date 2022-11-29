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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сунак: В 2023 году Великобритания сохранит или даже увеличит нашу военную помощь Украине и обеспечит новую поддержку ее ПВО

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Сунак: Без сомнения, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Сунак: Без сомнения, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Фото: EPA

Великобритания в следующем году может увеличить военную помощь Украине и намерена помочь ей с поддержкой системы противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак 28 ноября на банкете лорда-мэра Лондона. Трансляцию вел канал Sky News.

"В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь и обеспечим новую поддержку противовоздушной обороны для защиты украинского народа и жизненно важной инфраструктуры, в которой он нуждается. Защищая Украину, мы защищаем себя", – заявил он.

Сунак также рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину 19 ноября.

"Я видел, как фокус России смещается с жестоких столкновений на поле боя на жестокое обращение с гражданским населением. Это было написано на покрытых шрамами зданиях и грудах щебня на улицах, в рассказах спасателей из освобожденного Херсона, которых я встретил, – от камер пыток до мин, оставленных в детских игрушках. В то время, когда весь мир собирается вместе, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, я увидел, как взрывное устройство было спрятано внутри детского футбольного мяча, чтобы превратить его в орудие войны. [...] Так что, без сомнения, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал политик.

После этой фразы в зале прозвучали аплодисменты.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, заявил премьер-министр Риши Сунак 19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Великобритания, военная помощь, война России против Украины, Риши Сунак
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