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Великобритания вместе с Италией и Японией построит истребитель нового поколения

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Истребитель нового поколения будет введен в эксплуатацию к 2035 году
Истребитель нового поколения будет введен в эксплуатацию к 2035 году
Иллюстрация: BAE Systems Air / Twitter

Великобритания вместе с Италией и Японией объединят усилия для разработки истребителя нового поколения. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба британского правительства.

Страны запустили глобальную боевую авиационную программу – GCAP (The Global Combat Air Programme). Она предусматривает создание сотен высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании в течение следующих 10 лет.

Планируется, что самолет с предварительным названием Tempest заменит Typhoon и станет реактивным самолетом следующего поколения. Он будет введен в эксплуатацию к 2035 году и будет иметь автономное управление, усовершенствованные датчики, передовое вооружение и инновационные системы данных. Технологии управления жестами и отслеживания глаз смогут измерять рабочую нагрузку пилота, выявляя усталость и умственное напряжение. Встроенный искусственный интеллект позволит летательному аппарату оставаться в бою, даже если пилот потеряет сознание, отметил Sky NewsВ кабине не будет циферблатов, а сам самолет будет почти невидимым для радаров.

Боевые самолеты, разработанные в рамках партнерства, вероятно, будут совместимы с истребителями других партнеров НАТО, сообщили в правительстве.

"Чтобы защитить наш народ и наших союзников, мы должны оставаться на переднем крае достижений в области обороны", – написал в Twitter премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Контекст:

Британская оборонная промышленность является мировым лидером в области передовой аэрокосмической техники, отметила пресс-служба правительства.

Теги: НАТО, Великобритания, Италия, Япония, технологии, истребители, самолеты, искусственный интеллект, инновации, Риши Сунак
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