На авиашоу в Далласе столкнулись в воздухе четырехмоторный бомбардировщик и одномоторный истребитель. Видео

После столкновения бомбардировщик развалился на две части Скриншот: YacintheTV / YouTube

Авиакатастрофа произошла в ходе исторического шоу американских военных "Крылья над Далласом".

Столкнулись два самолета американского производства – четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и одномоторный истребитель Bell P-63 Kingcobra.

Агентство отмечает, что сведений о числе жертв нет.

Согласно техническим характеристикам, экипаж Boeing B-17 состоит из 10 человек, Bell P-63 – из одного.

На видео столкновения, которое размещено в YouTube, зафиксировано, что бомбардировщик летел по прямой, а истребитель врезался в него сверху в район кабины экипажа. После этого бомбардировщик развалился на две части – крылья и фюзеляж.