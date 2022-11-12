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На авиашоу в Далласе столкнулись в воздухе четырехмоторный бомбардировщик и одномоторный истребитель. Видео

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После столкновения бомбардировщик развалился на две части
После столкновения бомбардировщик развалился на две части
Скриншот: YacintheTV / YouTube

12 ноября на авиашоу в американском городе Даллас (штат Техас) в воздухе столкнулись два боевых самолета времен Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на Федеральное авиационное управление сообщает Associated Press.

Авиакатастрофа произошла в ходе исторического шоу американских военных "Крылья над Далласом".

Столкнулись два самолета американского производства – четырехмоторный тяжелый бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и одномоторный истребитель Bell P-63 Kingcobra.

Агентство отмечает, что сведений о числе жертв нет.

Согласно техническим характеристикам, экипаж Boeing B-17 состоит из 10 человек, Bell P-63 – из одного.

На видео столкновения, которое размещено в YouTube, зафиксировано, что бомбардировщик летел по прямой, а истребитель врезался в него сверху в район кабины экипажа. После этого бомбардировщик развалился на две части – крылья и фюзеляж.

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Видео: YacintheTV / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, авиакатастрофа, авиация, истребители, самолеты, Boeing, авиашоу, Даллас, бомбардировщики, столкновение, экипаж
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