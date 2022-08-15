В Чехии на авиашоу разбился раритетный истребитель, погиб пилот

Британский истребитель применялся в годы Второй мировой войны Фото: wikipedia.org (архив)

Самолет времен Второй мировой войны разбился вместе с пилотом, он не выжил. Издание отмечает, что погибший имел большой опыт полетов на исторических самолетах, пилотировал реактивные аппараты.

Hawker Hurricane упал на жилой дом, при этом на земле один человек получил легкие ранения, пишут журналисты со ссылкой на Чешское агентство печати.

После авиакатастрофы полеты на авиашоу в тот день прекратили.

Разбившийся самолет принадлежал музею авиации.

В соцсетях разместили видео с последними секундами полета исторического истребителя. На ролике видно, что пилот не сумел сбалансировать самолет после выполнения фигуры высшего пилотажа.

Pád letadla v Chebu. Cht * l jsem si nafilmovat krásné letadlo, nato * il jsem smrt, bohu * el. Hodn * sil všem poz * stalým. pic.twitter.com/KiRLOIjMzY — Roman Šmucler (@smucler) August 14, 2022