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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине

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Белый дом объявил о выделении помощи на $275 млн
Белый дом объявил о выделении помощи на $275 млн
Фото: depositphotos.com

США предоставляют Украине новый пакет оборонной помощи, об этом говорится в сообщении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома 9 декабря.

Объем пакета помощи – до $275 млн, в него войдут товары и услуги оборонного назначения, военное образование и учения.

Что именно будет в этом пакете помощи, не уточняется.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд.

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, оружие, Джо Байден, промышленность, военная помощь, Белый дом, оборона, помощь
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