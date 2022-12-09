Шольц: Нет гарантии, что Россия не нападет на другие страны

Шольц: Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО Фото: EPA

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, речь идет также "о сохранении мирного порядка в Европе".

"Взамен мы соглашаемся на экономические недостатки и поэтому тратим больше денег на нашу обороноспособность. Потому что нет гарантии, что Россия не нападет на другие страны. При этом я говорю, и это очень важно для меня, что мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие – во всем мире", – отметил Шольц.