Шольц: Нет гарантии, что Россия не нападет на другие страны

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, речь идет также "о сохранении мирного порядка в Европе".
"Взамен мы соглашаемся на экономические недостатки и поэтому тратим больше денег на нашу обороноспособность. Потому что нет гарантии, что Россия не нападет на другие страны. При этом я говорю, и это очень важно для меня, что мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие – во всем мире", – отметил Шольц.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Германия поставляет Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня Mars II, самоходные зенитные установки Gepard, мостоукладочные машины Biber, боеприпасы, запчасти для вертолетов, системы ПВО и другое вооружение.
При этом Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые она просит.