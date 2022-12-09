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"Мы положили этому конец". Шольц считает, что риск применения Россией ядерного оружия уменьшился

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Россия перестала угрожать применением ядерного оружия, сказал Шольц
Россия перестала угрожать применением ядерного оружия, сказал Шольц
Фото: EPA

Война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, продолжается с "неослабевающей жестокостью", но есть одно изменение.

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ международное сообщество проводит "красную линию". Во время моего визита в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин и я совместно заявили, что ядерное оружие не должно применяться. Вскоре после этого эту позицию подтвердили страны G20", – сказал Шольц.

Представитель СМИ спросил канцлера ФРГ, предотвращена ли опасность ядерной эскалации.

"На данный момент мы положили этому конец", – ответил Шольц.

В то же время 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

В США новые угрозы Путина ядерным оружием считают "абсолютно безответственными, пустыми разговорами". Представитель Госдепартамента Нед Прайс напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, США и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

В МИД РФ заявили 8 декабря, что силы России в ядерном сдерживании находятся на высоком уровне.

Теги: Россия, Германия, Украина, Китай, ядерное оружие, война, Си Цзиньпин, правительство, ФРГ, угрозы, КНР, война России против Украины, визит, интервью, российские военные, Олаф Шольц, канцлер
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