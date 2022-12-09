"Мы положили этому конец". Шольц считает, что риск применения Россией ядерного оружия уменьшился

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ международное сообщество проводит "красную линию". Во время моего визита в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин и я совместно заявили, что ядерное оружие не должно применяться. Вскоре после этого эту позицию подтвердили страны G20", – сказал Шольц.

Представитель СМИ спросил канцлера ФРГ, предотвращена ли опасность ядерной эскалации.

"На данный момент мы положили этому конец", – ответил Шольц.

В то же время 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

В США новые угрозы Путина ядерным оружием считают "абсолютно безответственными, пустыми разговорами". Представитель Госдепартамента Нед Прайс напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, США и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".