"Мы положили этому конец". Шольц считает, что риск применения Россией ядерного оружия уменьшился

Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 8 декабря на сайте правительства ФРГ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Россия перестала угрожать применением ядерного оружия. В ответ международное сообщество проводит "красную линию". Во время моего визита в Пекин председатель КНР Си Цзиньпин и я совместно заявили, что ядерное оружие не должно применяться. Вскоре после этого эту позицию подтвердили страны G20", – сказал Шольц.
Представитель СМИ спросил канцлера ФРГ, предотвращена ли опасность ядерной эскалации.
"На данный момент мы положили этому конец", – ответил Шольц.
В то же время 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.
В США новые угрозы Путина ядерным оружием считают "абсолютно безответственными, пустыми разговорами". Представитель Госдепартамента Нед Прайс напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, США и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".
После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
В МИД РФ заявили 8 декабря, что силы России в ядерном сдерживании находятся на высоком уровне.