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Силы России в ядерном сдерживании находятся на высоком уровне – МИД РФ

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Безопасность РФ обеспечена во всех компонентах, заявил замглавы МИД России
Безопасность РФ обеспечена во всех компонентах, заявил замглавы МИД России
Фото: depositphotos.com

Силы России в ядерном сдерживании находятся на высоком уровне. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24" 8 декабря. Его цитирует агентство "ТАСС".

По словам Рябкова, РФ прошла значительный путь в плане модернизации стратегической ядерной триады. Он добавил, что безопасность страны обеспечена во всех компонентах – "как в ядерном, так и в неядерном". Так он прокомментировал оборонный бюджет США на 2023 год. 

"Цифровые скачки" не оказывают влияния на РФ по поводу твердости в "отстаивании собственных интересов", заявил замглавы МИД.

6 декабря Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на $847,3 млрд. Из них $800 млн пойдут на военную помощь Украине. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США.

Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 год будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы президент США Джо Байден подписал закон.

Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, уточняет Reuters. Он только создает программу, а уже Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

В то же время в США новые угрозы Путина ядерным оружием считают "абсолютно безответственными пустыми разговорами". Представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 7 декабря напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.


Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, МИД, оружие, ядерное оружие, Пентагон, Владимир Зеленский, безопасность, Сергей Рябков, Нед Прайс
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