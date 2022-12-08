Силы России в ядерном сдерживании находятся на высоком уровне – МИД РФ

По словам Рябкова, РФ прошла значительный путь в плане модернизации стратегической ядерной триады. Он добавил, что безопасность страны обеспечена во всех компонентах – "как в ядерном, так и в неядерном". Так он прокомментировал оборонный бюджет США на 2023 год.

"Цифровые скачки" не оказывают влияния на РФ по поводу твердости в "отстаивании собственных интересов", заявил замглавы МИД.

6 декабря Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на $847,3 млрд. Из них $800 млн пойдут на военную помощь Украине. Об этом говорится в проекте оборонного бюджета США.

Ожидается, что документ об оборонной политике на финансовый 2023 год будет принят Сенатом и Палатой представителей в декабре. Затем его пришлют в Белый дом, чтобы президент США Джо Байден подписал закон.

Однако законопроект не является окончательным словом по расходам, уточняет Reuters. Он только создает программу, а уже Конгресс должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы предоставить правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает.

В то же время в США новые угрозы Путина ядерным оружием считают "абсолютно безответственными пустыми разговорами". Представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 7 декабря напомнил, что ядерные государства со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и Россию, всегда гарантировали, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя начинать и нельзя выиграть".