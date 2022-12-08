Словакия хочет возобновить производство снарядов 120 и 155 мм калибра для Украины – глава МИД

Об этом 8 декабря на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра – 120 и 155 мм. Мы имеем мощности для этих калибров – отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить 155 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", – сказал Качер.

Он добавил, что правительство Словакии 7 декабря одобрило новый пакет оборонной помощи Украине.