Словакия хочет возобновить производство снарядов 120 и 155 мм калибра для Украины – глава МИД

Об этом 8 декабря на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.
Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра – 120 и 155 мм. Мы имеем мощности для этих калибров – отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить 155 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", – сказал Качер.
Он добавил, что правительство Словакии 7 декабря одобрило новый пакет оборонной помощи Украине.
Словакия поддерживает Украину после полномасштабного нападения России 24 февраля, в частности, предоставляя военную помощь. Так, в апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Кроме того, Словакия поставила Киеву вертолеты, артустановки и боевые машины пехоты.