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Словакия хочет возобновить производство снарядов 120 и 155 мм калибра для Украины – глава МИД

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Качер отметил на пресс-конференции с Кулебой, что правительство Словакии 7 декабря одобрило новый пакет оборонной помощи Украине
Качер отметил на пресс-конференции с Кулебой, что правительство Словакии 7 декабря одобрило новый пакет оборонной помощи Украине
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Словакия рассмотрит возможность возобновления производства боеприпасов 120 мм и 155 мм калибра для нужд Украины.

Об этом 8 декабря на совместной пресс-конференции в Киеве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра – 120 и 155 мм. Мы имеем мощности для этих калибров – отчасти государственные, отчасти частные. Надо запустить эти мощности, чтобы они начали производить 155 мм для гаубиц. И это самый первый наш приоритет", – сказал Качер.

Он добавил, что правительство Словакии 7 декабря одобрило новый пакет оборонной помощи Украине.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1493144587834137/

Контекст:

Словакия поддерживает Украину после полномасштабного нападения России 24 февраля, в частности, предоставляя военную помощь. Так, в апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Кроме того, Словакия поставила Киеву вертолетыартустановки и боевые машины пехоты.

Теги: Украина, Словакия, МИД Украины, правительство, военная помощь, боеприпасы, МИД Словакии, Дмитрий Кулеба, пресс-конференция, гаубица
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