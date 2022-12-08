Резников поблагодарил министра обороны Словакии за новый пакет военной помощи, включающий системы разминирования и боеприпасы

Он поблагодарил Словакию за решение предоставить Украине дополнительный пакет военной помощи в размере €10,5 млн.

"Была теплая встреча с моим словацким коллегой Ярославом Надем в Киеве. Благодарен Словакии за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи Украине в размере €10,5 млн. Системы разминирования и боеприпасы помогут нашим солдатам на поле боя! Украина высоко ценит поддержку Словакии!", – написал Резников.

Had a warm meeting with my * colleague @JaroNad in Kyiv. Grateful for the Slovak's decision to provide an additional €10.5 mln military assistance package to * . Demining systems & ammo will help our soldiers on the battlefield!

* highly appreciates * ’s support! pic.twitter.com/7BBaZK4v5V — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 8, 2022

Новый пакет помощи сегодня анонсировал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер. Он уточнил, что в пакете будет боезапас, в том числе больших калибров для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Также Украина получит около 300 генераторов и систему разминирования, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.