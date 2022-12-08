Резников поблагодарил министра обороны Словакии за новый пакет военной помощи, включающий системы разминирования и боеприпасы

Он поблагодарил Словакию за решение предоставить Украине дополнительный пакет военной помощи в размере €10,5 млн.
"Была теплая встреча с моим словацким коллегой Ярославом Надем в Киеве. Благодарен Словакии за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи Украине в размере €10,5 млн. Системы разминирования и боеприпасы помогут нашим солдатам на поле боя! Украина высоко ценит поддержку Словакии!", – написал Резников.
Had a warm meeting with my * colleague @JaroNad in Kyiv. Grateful for the Slovak's decision to provide an additional €10.5 mln military assistance package to * . Demining systems & ammo will help our soldiers on the battlefield!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 8, 2022
* highly appreciates * ’s support! pic.twitter.com/7BBaZK4v5V
Новый пакет помощи сегодня анонсировал министр иностранных дел Словакии Растислав Качер. Он уточнил, что в пакете будет боезапас, в том числе больших калибров для истребителей, теплые вещи и другое снаряжение. Также Украина получит около 300 генераторов и систему разминирования, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.
15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
18 ноября Надь сообщал, что Словакия поставила в Украину семь из восьми законтрактованных самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, и пообещал, что в ближайшее время будет поставлена и восьмая.
29 ноября Надь сообщил, что Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1.