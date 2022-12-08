Министерство обороны за месяц приняло на вооружение семь видов украинских дронов – Резников

По его словам, речь идет о цифровой трансформации ВСУ, а также изменении правил в сфере привлечения инноваций для нужд обороны. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере применения беспилотных летательных аппаратов.

"Ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов беспилотников украинского производства. Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что МО может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат", – написал Резников.

Он отметил, что в настоящее время на рассмотрении министерства находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации дронов украинского производства. Решение по ним будет принято уже до конца года.

"Ввиду того, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы. Старожилы украинского военно-промышленного комплекса говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли представить", – добавил глава МО.