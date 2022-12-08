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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министерство обороны за месяц приняло на вооружение семь видов украинских дронов – Резников

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Ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год, отметил глава Минобороны
Ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год, отметил глава Минобороны
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Украинское законодательство заметно упростило процедуры передачи новой техники в Вооруженные силы Украины. Об этом глава Министерства обороны Алексей Резников 8 декабря сообщил в Facebook.

По его словам, речь идет о цифровой трансформации ВСУ, а также изменении правил в сфере привлечения инноваций для нужд обороны. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь – в сфере применения беспилотных летательных аппаратов.

"Ранее армия принимала в эксплуатацию один-два образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов беспилотников украинского производства. Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что МО может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат", – написал Резников.

Он отметил, что в настоящее время на рассмотрении министерства находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации дронов украинского производства. Решение по ним будет принято уже до конца года.

"Ввиду того, что сегодня БПЛА закупает Минобороны за бюджетные средства, фонд United24 и различные волонтерские организации, фактически каждый разработчик, у кого есть реальный продукт, может найти ресурсы. Старожилы украинского военно-промышленного комплекса говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли представить", – добавил глава МО.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0ypuysNGiAwkkpgUFy8xq4hbV178qWanAF5r8okH7GciXZMPiNm3M6nVPD7eR2UULl

Контекст:

О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем "Укроборонпром" сообщил 26 августа. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября "Укроборонпром" опубликовал в Facebook фрагмент фото нового украинского БПЛА. "Дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку", – написали в концерне.

2 ноября менеджер ГК "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что беспилотные летательные аппараты, разработанные украинскими конструкторами, скоро поступят в ВСУ.

4 декабря  "Укроборонпром" сообщил, что переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника.

Теги: Министерство обороны Украины, Алексей Резников, беспилотники, ВСУ, война России против Украины
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