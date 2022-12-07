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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом об ударах беспилотников в РФ: США не поощряют эскалацию войны, но никак не ограничивают Украину

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Как использовать вооружение это решение Украины, считает Кирби
Как использовать вооружение – это решение Украины, считает Кирби
Фото: ЕРА

Администрация США находится в контакте с украинской властью, но решения в сфере обороны Киев принимает самостоятельно. Об этом 7 декабря заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби, сообщают Sky news.

По его словам, Белый дом не поощряет Украину к "эскалации войны", но решения о способах защиты от российской агрессии находятся в ее самостоятельной зоне ответственности.

"США всегда были честны с Украиной в отношении эскалации конфликта. Но хотя Америка говорила со своим союзником Украиной об ответственности за использование вооружений, в конце концов, это были его [Киева] решения", – приводит цитату Кирби телеканал.

Комментарий чиновника связан с недавней серией атак беспилотников по военным объектам в России. Среди них – аэродромы, на которых размещалась стратегическая авиация, задействованная в агрессии против Украины.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне 6 декабря заявил, что РФ уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины и США нужно убедиться, что у украинцев "есть инструменты, которые им необходимы для самозащиты, защиты своей территории, защиты своей свободы". 

Глава Пентагона Ллойд Остин на той же пресс-конференции подчеркнул, что США не мешают Украине развивать свой потенциал для ударов на большие расстояния. 

"Стремятся ли США помешать Украине создавать собственный потенциал для нанесения ударов большой дальности? Короткий ответ – нет, мы абсолютно не делаем этого", – сказал глава Пентагона. 

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.  

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".  

Теги: Россия, США, вооружение, Белый дом, Энтони Блинкен, война России против Украины, Джон Кирби, Ллойд Остин
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