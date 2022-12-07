Белый дом об ударах беспилотников в РФ: США не поощряют эскалацию войны, но никак не ограничивают Украину

По его словам, Белый дом не поощряет Украину к "эскалации войны", но решения о способах защиты от российской агрессии находятся в ее самостоятельной зоне ответственности.

"США всегда были честны с Украиной в отношении эскалации конфликта. Но хотя Америка говорила со своим союзником Украиной об ответственности за использование вооружений, в конце концов, это были его [Киева] решения", – приводит цитату Кирби телеканал.

Комментарий чиновника связан с недавней серией атак беспилотников по военным объектам в России. Среди них – аэродромы, на которых размещалась стратегическая авиация, задействованная в агрессии против Украины.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне 6 декабря заявил, что РФ уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины и США нужно убедиться, что у украинцев "есть инструменты, которые им необходимы для самозащиты, защиты своей территории, защиты своей свободы".

Глава Пентагона Ллойд Остин на той же пресс-конференции подчеркнул, что США не мешают Украине развивать свой потенциал для ударов на большие расстояния.

"Стремятся ли США помешать Украине создавать собственный потенциал для нанесения ударов большой дальности? Короткий ответ – нет, мы абсолютно не делаем этого", – сказал глава Пентагона.