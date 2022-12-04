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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укроборонпром" переходит к финальным испытаниям ударного беспилотника своего производства

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Украинский беспилотник успешно проходит испытания
Украинский беспилотник успешно проходит испытания
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Государственный концерн "Укроборонпром" переходит к финальной стадии испытаний разработанного ударного беспилотника. Об этом сообщила пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада", 4 декабря.

К настоящему времени был проведен ряд успешных этапов испытаний, рассказала она.

"Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. После того как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года – стараемся обещание соблюсти", – сообщила Сад.

Появление ударного беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, в "Укроборонпроме" анонсировали 17 октября. Сообщалось, что его дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг.

Контекст:

"Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО.

29 ноября компания сообщила, что разработала средство для разминирования, внешне похожее на карандаш.

Теги: оружие, Укроборонпром, беспилотники, война России против Украины
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