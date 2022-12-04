"Укроборонпром" переходит к финальным испытаниям ударного беспилотника своего производства

К настоящему времени был проведен ряд успешных этапов испытаний, рассказала она.

"Мы переходим к этапу испытания под действием РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы. – "ГОРДОН") во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. После того как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем увидеть его в боевом применении. Обещали до конца этого года – стараемся обещание соблюсти", – сообщила Сад.

Появление ударного беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, в "Укроборонпроме" анонсировали 17 октября. Сообщалось, что его дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг.