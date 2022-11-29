"За "Мрію", за Балаклію та Ізюм". В Минобороны Украины показали снаряды калибра 152 мм украинского производства

"Ценные подарки приготовил для оккупантов "Укроборонпром". Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят к получателям через несколько дней", – говорится в сообщении.
На снарядах есть надписи маркером "За Гостомель та "Мрію", "За Балаклію та Ізюм", "За Харків та Львів".
Valuable gifts prepared for the occupiers by Ukroboronprom. The first Ukrainian-made 152-mm projectiles will reach the recipients in a few days. pic.twitter.com/RFQjdnyKNp— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 29, 2022
Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО.
О том, что Украина наладила производство снарядов этих трех калибров, заявлял 4 ноября в эфире Ukraine Media Center Odesa министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, снаряды калибра 155 мм Украина производить не планирует.