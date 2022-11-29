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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"За "Мрію", за Балаклію та Ізюм". В Минобороны Украины показали снаряды калибра 152 мм украинского производства

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ВСУ получат боеприпасы украинского производства
ВСУ получат боеприпасы украинского производства
Фото: EPA

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter 29 ноября фото снарядов калибра 152 мм украинского производства.

"Ценные подарки приготовил для оккупантов "Укроборонпром". Первые 152-мм снаряды украинского производства поступят к получателям через несколько дней", – говорится в сообщении. 

На снарядах есть надписи маркером "За Гостомель та "Мрію", "За Балаклію та Ізюм", "За Харків та Львів".

Контекст:

Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО.

О том, что Украина наладила производство снарядов этих трех калибров, заявлял 4 ноября в эфире Ukraine Media Center Odesa министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, снаряды калибра 155 мм Украина производить не планирует.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укроборонпром, боеприпасы, Минобороны, война России против Украины
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