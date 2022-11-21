"Ловите приветы, оккупанты!" В "Укроборонпроме" анонсировали появление на фронте новых 152-мм снарядов

"Вот они, 152 мм нашей, украинской, ярости. Уже скоро по всей линии фронта. Ловите приветы, оккупанты! Приветов будет много", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм. Средства поражения прошли успешные испытания и производятся по технологии НАТО.

О том, что Украина наладила производство снарядов этих трех калибров, заявлял 4 ноября в эфире Ukraine Media Center Odesa министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, снаряды калибра 155 мм Украина производить не планирует.