Горы мусора и боеприпасы от "российского ленд-лиза". Морпехи показали брошенные россиянами позиции на юге Украины. Видео

"Сверкая лаптями от наступления морпехов на южном направлении, рашисты успешно "приняли непростое решение" и передали российским ленд-лизом оружие и боеприпасы", – сказано в подписи к видео.
На опубликованных кадрах – уничтоженные украинской армией окопы и блиндажи россиян. Военные РФ оставили после себя мусор, дубленки, сухпайки и боеприпасы.
Морпехи пообещали "отблагодарить оккупантов, спалив собранными трофеями российские танки".
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В частности, в Херсонской области к 21 октября деоккупировано 88 населенных пунктов, сообщили в Офисе президента.