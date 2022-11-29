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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Укроборонпроме" сообщили, что разработали карандаш для разминирования

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Такой карандаш прожигает оболочку боеприпаса, после чего выгорает взрывчатое вещество, отметили в "Укроборонпроме"
Такой карандаш прожигает оболочку боеприпаса, после чего выгорает взрывчатое вещество, отметили в "Укроборонпроме"
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

На одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" разработали средство для разминирования, внешне похожее на карандаш. Об этом пресс-служба концерна проинформировала в Facebook.

Согласно сообщению, это изделие для прожигания металла (ИПМ) SF-1

Такой карандаш с помощью экзотермической порошковой смеси эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например боеприпасов, рассказали в концерне. 

"Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно использовать при разминировании территорий. Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ИПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизни людей. Важно, что устройство безопасно в использовании", – говорится в релизе. 

Предприятие-разработчик является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, который дает право проводить разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины, уточнили в концерне. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/pfbid0poFHXzHGQLifJnzp9YiRjaQqvf2W7FTYVRAQxL63RomiJahEz51zPF9QdMoabhutl

Контекст:

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Укроборонпром, боеприпасы, технологии, разминирование
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