В "Укроборонпроме" сообщили, что разработали карандаш для разминирования

Такой карандаш прожигает оболочку боеприпаса, после чего выгорает взрывчатое вещество, отметили в "Укроборонпроме" Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Согласно сообщению, это изделие для прожигания металла (ИПМ) SF-1.

Такой карандаш с помощью экзотермической порошковой смеси эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например боеприпасов, рассказали в концерне.

"Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества. Такой карандаш можно использовать при разминировании территорий. Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ИПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизни людей. Важно, что устройство безопасно в использовании", – говорится в релизе.

Предприятие-разработчик является оператором противоминной деятельности в Украине и получило сертификат, который дает право проводить разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины, уточнили в концерне.

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