Гройсман: Нам сказали, что тела пассажиров рейса MH17 могут быть заминированы. В какой-то момент прибежал один специалист и сказал: "У нас есть подозрение на взрывчатку"

"Было жаркое лето, примерно около 25 градусов, насколько я помню. Все тела были [...] разбросаны прямо на большой площади. Понятно, что нужно было сохранить остатки тел, чтобы потом их идентифицировать, чтобы можно было их похоронить. [...] Они пять дней вообще никого не допускали. И никто не мог зайти на ту территорию, даже при международном посредничестве", – сказал Гройсман.

Он отметил, что после договоренностей и заезде международных экспертов на место крушения "сразу начинаются минометные обстрелы", а также боевики "начали там строить укрепрайон".

"Эшелон с вагонами-рефрижераторами стоял. Но международники начали работать при посредстве ОБСЕ с тем, чтобы отдать тела. И, в принципе, они не отдавали. То есть они просто... Я так понимаю, они пытались скрыть все детали произошедшего, зачищали территорию. Но все равно они не смогли этого сделать", – подчеркнул Гройсман.

Он также рассказал, как он говорил о телах погибших с на тот момент одним из главарей боевиков Донбасса Андреем Пургиным. По словам политика, телефон Пургина нашел теперь экс-глава военной прокуратуры Украины Анатолий Матиос.

"Он категорически начал говорить: "Нет, это невозможно вообще просто [забрать тела]". И потом я ему просто сказал на человеческом языке несколько таких, мне казалось, правильных слов с точки зрения человеческой. Я не знаю, понял ли он их. Я ему сказал: "Слушай, ты понимаешь? Там лежат дети, там +25, там женщины, там люди, они разлагаются. Там катастрофа. Неужели ты Господа не боишься?" [...] Я ему в принципе обрисовал ту картину, что там сейчас происходит. Говорю: "У меня стоят вагоны – я готов их забрать. Это же тела. Хотя бы предать их земле. Родные, близкие... Ты пойми", – объяснил он.

Экс-премьер отметил, что Пургин взял 15 минут на ответ.

"Спустя 15 минут он перезвонил. Я взял трубку, и он говорит: "Да, убедил. Я отдам тебе тела". [...] Я не поверил этому. Мы сконтактировали, определили механизм пересечения нашего эшелона. И они туда заехали – наши рефрижераторы. И когда они уехали, они тоже определенное время не загружали их. Потом загрузили. И не отпускают. И я тогда понял, что, наверное, они просто обманули с точки зрения того, чтобы забрать наши рефрижераторные вагоны, чтобы погрузить туда тела. Но и это меня уже устраивало, потому что я понимал, что хоть эти остатки тел будут сохранены. Но потом мы продолжили говорить, говорить [...] и в какой-то момент они выпустили вагоны", – рассказал он.

Гройсман также подчеркнул, что были подозрения на то, что тела заминированы.

"Когда их забирали, нам действительно сказали, что они могут быть заминированы, там может быть очень много сюрпризов, которые нам подготовили террористы. [...] Каждое тело исследовалось на рентген и на все, на все, чтобы не было взрывчатки и так далее. [...] В какой-то момент прибегает один из специалистов оттуда, из центра [...] и говорит: "У нас есть подозрение на взрывчатку в одном фрагменте тела. Сработал металлоискатель". Конечно, все мероприятия по разминированию [провели]", – вспомнил политик.

Он рассказал, что в одном из тел действительно нашли металлический предмет.

"Просто у человека, летевшего в самолете, во внутреннем кармане или кофты, или пиджака была фляга. Может быть, с алкоголем. И вот она "сработала" на металлоискатель – и мы подумали, что это может быть взрывчатка", – объяснил Гройсман.

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